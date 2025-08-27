Medizinischer Kodier- und Dokumentationsassistent (m/w/d) Sana Kliniken Duisburg GmbH

Kodierfachkraft Orthop&#228;die / Unfallchirurgie (m/w/d) Katholisches Klinikum Bochum gGmbH />

Scan QR-Code 107869Die Sana Kliniken Duisburg GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Medizinischen Kodier- und Dokumentationsassistenten (m/w/d) im Medizincontrolling (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.sana.de

Ausschreibendes Unternehmen:
Sana Kliniken Duisburg GmbH

Ausgeschriebene Stelle:
Kodier- und Dokumentationsassistent

Bewerbungsanschrift:
Zu den Rehwiesen 9

47055
Duisburg



Bundesland:
NW
DE

Beschäftigungstyp:
Vollzeit unbefristet
Vergütung: k.A.

Kategorisierung:
29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Aufgaben:

DRG-Kodierung der Behandlungsfälle
Fallbegleitende Kodierung
Begleitung der externen Qualitätssicherung
Patientenverlaufs- und Fallkontrolle, Erstellung von medizinischen Begründungen
Überwachung der abrechnungsrelevanten Behandlungsdokumentation
Interdisziplinärer Austausch mit anderen Berufsgruppen

Ausbildung:

Abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger/-in
Abgeschlossene Ausbildung als Medizinische/n Dokumentationsassistentin/-assistenten (TA)

Berufserfahrung

Mehrjährige Berufserfahrung, idealerweise im Bereich der pädiatrischen Kodierung
Kenntnis der Systematik des DRG-Systems
Gute Kenntnisse der medizinischen Terminologie und der Patientenabläufe
Gute EDV-Kenntnisse einschließlich MS-Office Anwendungen

Fähigkeiten:

Analytische und kommunikative Fähigkeiten
Verantwortungsbewusstes sowie selbständiges Arbeiten
Flexibilität und Mobilität

Online seit
2025-08-27
Gültig bis
2025-09-25





