Mitarbeitender im Produktmanagement (m/w/d) OINK Media GmbH, Köln oder deutschlandweit

Die OINK Media GmbH, Köln sucht ab sofort einen Mitarbeiter im Produktmanagement für externe Qualitätssicherung (m/w/d) deutschlandweit (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Bewerbung: www.oink.de

OINK Media GmbH

Mitarbeiter im Produktmanagement

Voll- oder Teilzeit unbefristet

Vergütung: wettbewerbsfähiges Gehaltspaket

29-2072.00 Produktmanagement Verwaltung

Inhaltliche Unterstützung in der Weiterentwicklung unserer Softwareprodukte zur externen Qualitätssicherung im Krankenhaus Intensiver Austausch mit Anwendern und agile Softwareentwicklung im Rahmen einer kundenorientierten Produktentwicklung Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von Kundenanfragen und Webinare im Rahmen der externen Qualitätssicherung Unterstützung in der Pflege der Berechnungsregeln für die Ermittlung der Qualitätsindikatoren der externen Qualitätssicherung gem. §137 SGB V

Abgeschlossenes Studium im Bereich Gesundheitswesen oder eine Ausbildung z.B. im Gesundheitsmanagement, Gesundheits- und Krankenpflege (vergleichbare Qualifikation)

Berufserfahrung im Qualitätsmanagement bzw. im Medizincontrolling oder einem vergleichbaren Arbeitsbereich im Krankenhaus

Erfahrung im Umgang mit Rechtsgrundlagen sowie deren Anwendung und Umsetzung in die Praxis

Ausgeprägte Kundenorientierung

VON VORTEIL

Grundlegende Programmiergrundkenntnisse (z.B. SQL, Skriptsprachen)

Praktische Erfahrung im Bereich der externen vergleichenden Qualitätssicherung (eQS) nach §136 f SGB V sowie im Umgang mit ICD- und OPS-Kodierung

Erfahrung in der Erstellung von Konzepten

Fundierte MS Office-Kenntnisse

