Mitarbeitender im Produktmanagement (m/w/d) OINK Media GmbH, Köln oder deutschlandweit
Die OINK Media GmbH, Köln sucht ab sofort einen Mitarbeiter im Produktmanagement für externe Qualitätssicherung (m/w/d) deutschlandweit (Stellenanzeige).
Inhaltliche Unterstützung in der Weiterentwicklung unserer Softwareprodukte zur externen Qualitätssicherung im Krankenhaus
Intensiver Austausch mit Anwendern und agile Softwareentwicklung im Rahmen einer kundenorientierten Produktentwicklung
Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von Kundenanfragen und Webinare im Rahmen der externen Qualitätssicherung
Unterstützung in der Pflege der Berechnungsregeln für die Ermittlung der Qualitätsindikatoren der externen Qualitätssicherung gem. §137 SGB V
Abgeschlossenes Studium im Bereich Gesundheitswesen oder eine Ausbildung z.B. im Gesundheitsmanagement, Gesundheits- und Krankenpflege (vergleichbare Qualifikation)
Berufserfahrung im Qualitätsmanagement bzw. im Medizincontrolling oder einem vergleichbaren Arbeitsbereich im Krankenhaus
Erfahrung im Umgang mit Rechtsgrundlagen sowie deren Anwendung und Umsetzung in die Praxis
Ausgeprägte Kundenorientierung
VON VORTEIL
Grundlegende Programmiergrundkenntnisse (z.B. SQL, Skriptsprachen)
Praktische Erfahrung im Bereich der externen vergleichenden Qualitätssicherung (eQS) nach §136 f SGB V sowie im Umgang mit ICD- und OPS-Kodierung
Erfahrung in der Erstellung von Konzepten
Fundierte MS Office-Kenntnisse
sehr gutes Abstraktionsvermögen und analytisches Denken
gute Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift in Deutsch und Englisch
Selbstständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise sowie ein hohes Verantwortungsbewusstsein