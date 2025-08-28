Neuer Finanzmanager im Bergmannsheil Bochum

Neuer Ressortleiter Finanzen und Controlling im BG Universitätsklinikum Bergmannsheil (Medienaussendung).

Philipp Roscher ist neuer Ressortleiter Finanzen und Controlling im BG Universitätsklinikum Bergmannsheil. Der 44-jährige Diplom-Kaufmann hat zuvor in Führungspositionen für verschiedene große Krankhausträger und Klinikkonzerne gearbeitet. Zuletzt war er Leiter des Controllings bei der Knappschaft Kliniken Westfalen GmbH. Zum 1. August 2025 wechselte er an das Bergmannsheil nach Bochum.

Fachmann und exzellenter Branchenkenner

„Philipp Roscher ist ein ausgewiesener Fachmann und verfügt über eine sehr breite Erfahrung im Finanzmanagement von Krankenhäusern“, sagt Anne Elvering, Geschäftsführerin des Bergmannsheils. „Er ist außerdem ein exzellenter Kenner der Krankenhauslandschaft, daher freuen wir uns sehr, ihn für diese zentrale Position gewonnen zu haben.“ Roscher kommt gebürtig aus Dresden, lebt und arbeitet aber bereits seit vielen Jahren im Ruhrgebiet. „Das Bergmannsheil hat nicht nur in der Region, sondern auch deutschlandweit einen hervorragenden Ruf“, erklärt er. „Gemeinsam mit meinem Team möchte ich unsere Prozesse und Abläufe im Finanzmanagement weiter optimieren und somit dazu beitragen, unser Haus wirtschaftlich stabil und zukunftsfähig aufzustellen.“

Quelle: Medienaussendung, 28.08.2025