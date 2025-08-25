Neuer Klinikmanager am EVK Gelsenkirchen

Neuer Klinikmanager übernimmt die operative Leitung und verstärkt das Führungsteam des EVA Ruhr (Pressemeldung).

Seit dem 5. August 2025 verstärkt Guido Bunten das Team des Evangelischen Klinikums Gelsenkirchen als neuer Klinikmanager. In dieser Funktion ist er ab sofort die zentrale Schnittstelle zwischen dem Klinikbetrieb vor Ort, der Geschäftsführung und der Konzernebene – und damit direkter Ansprechpartner für die Mitarbeitenden am Standort.

Guido Bunten verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen. Zuletzt war er als Kaufmännischer Geschäftsführer im Klinikverbund KERN tätig. Mit seiner Expertise in der Steuerung komplexer Krankenhausstrukturen und in der Arbeit innerhalb eines Verbundes bringt er wertvolle Kompetenzen in die Weiterentwicklung des Gelsenkirchener Standorts ein.

Die neue Funktion des Klinikmanagers ist Teil des konzernweiten Auf- und Ausbaus klarer Strukturen im EVA Ruhr. In den sieben Krankenhäusern des Verbundes – in Bochum, Castrop-Rauxel, Gelsenkirchen, Hattingen, Herne, Herne-Eickel und Witten – werden derzeit die Führungsrollen neu geordnet. Klinikmanager übernehmen künftig die operative Leitung vor Ort, während die Geschäftsführungen konzerneinheitlich strategisch ausgerichtet werden.

Nicole Hammerle, bisher Verwaltungsdirektorin des EVK, wird künftig als Finanzdirektorin des EVA Ruhr tätig sein. Sie begleitet Herrn Bunten in einer Übergangsphase noch bei der Einarbeitung.

Wir wünschen Herrn Bunten einen guten Start und freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Quelle: Pressemeldung, 05.08.2025