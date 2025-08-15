Neues Gesicht im Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Magdeburg

Neues Aufsichtsratsmitglied des Universitätsklinikums Magdeburg (Medienaussendung).

Mit Wirkung zum 15. August 2025 wird Corinna Jendges, Kaufmännischer Vorstand am Uniklinikum Jena, als neues Mitglied in den Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Magdeburg A.ö.R. bestellt. Sie übernimmt das Mandat von Diplom-Volkswirtin Gabriele Sonntag, Kaufmännische Direktorin des Universitätsklinikums Tübingen A.ö.R. Corinna Jendges bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im Gesundheitswesen mit – davon über zwanzig Jahre in leitenden Positionen. Nach ihrer Tätigkeit als Krankenschwester und Assistentin der Geschäftsführung am Klinikum Chemnitz übernahm sie ab 2000 Managementverantwortung, zunächst bei der BARMER Ersatzkasse und dem Sana Herzzentrum Cottbus, wo sie ab 2002 auch als Alleingeschäftsführerin tätig war. Weitere zentrale Rollen bei den Sana Kliniken folgten, unter anderem auch als Bereichsleiterin für Risikomanagement und Konzernrevision. Ab 2012 war sie in verschiedenen Führungsfunktionen am Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam tätig, bevor sie ab 2017 als Konzerngeschäftsführerin und Arbeitsdirektorin bei Vivantes in Berlin wirkte. Weitere Stationen waren das KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein wo Frau Jendges als Vorstand (COO) und Geschäftsführerin für verschiedene UKSH-Tochter-gesellschaften tätig war u.a. die UKSH-Akademie, die Service Stern Nord sowie das Zentrum für Integrative Psychiatrie – ZIP gGmbH. Seit 2024 ist Corinna Jendges Kaufmännischer Vorstand des Universitätsklinikums Jena und bringt umfassende Expertise in Krankenhausfinanzierung, Personalführung und strategischer Steuerung mit.

Corinna Jendges

Foto: Corinna Jendges, Kaufmännischer Vorstand am Uniklinikum Jena, wird mit Wirkung zum 15. August 2025 neues Mitglied Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Magdeburg A.ö.R.

Bildquelle Foto: UKJ/Heiko Hellmann

Prof. Dr. Armin Willingmann, Vorsitzender des Aufsichtsrates des Universitätsklinikums Magdeburg sagt: „Wer sich in solch herausfordernden Zeiten für die Universitätsmedizin stark macht, braucht Visionen, ein dickes Fell und einen langen Atem. Die Liste der Herausforderungen ist lang – weit oben steht dabei sicher die Umsetzung der Krankhausreform, die wesentlich zur Sicherung der Finanzierung beitragen soll. In Magdeburg kommen ganz aktuell die gesellschaftsrechtliche Integration der Kliniken und des MVZ der Pfeifferschen Stiftungen oder die zukunftsweisenden Baumaßnahmen wie Herzzentrum oder Zentralklinikum hinzu. Ich bin Corinna Jendges dankbar, dass sie sich diesen Aufgaben in den kommenden Jahren im Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Magdeburg stellen und dabei ihre vielfältigen Erfahrungen einbringen möchte. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

Das Uniklinikum Magdeburg hat aktuell rund 4.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Während der Vorstand das Klinikum leitet und für das strategische und operative Geschäft verantwortlich zeichnet, kommt dem Aufsichtsrat die Aufgabe zu, die Mitglieder des Klinikumsvorstandes zu bestellen, den Klinikumsvorstand zu kontrollieren und zu beraten und auf Vorschlag des Vorstandes über Wirtschaftspläne sowie Struktur- und Entwicklungspläne zu entscheiden.

Dem Aufsichtsrat gehören folgende Personen aufgrund ihrer Funktion in der Landesregierung an:

Prof. Dr. Armin Willingmann, Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt Sachsen-Anhalt (Vorsitzender),

Michael Richter, Minister der Finanzen,

Petra Grimm-Benne, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Durch Bestellung gehören dem Aufsichtsrat darüber hinaus an:

Prof. Karl Max Einhäupl, Vorstandsvorsitzender Charité, Universitätsmedizin Berlin

Prof. Dr. Markus M. Lerch, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des LMU Klinikums

Gabriele Sonntag, Kaufmännische Direktorin des Universitätsklinikums Tübingen (bis 08/2025)

Nach dem Hochschulmedizingesetz sind zudem ein Vertreter bzw. eine Vertreterin der Belegschaft sowie der jeweilige Rektor bzw. die jeweilige Rektorin der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Mitglieder des Aufsichtsrates; dies sind aktuell:

René Semrau (Beschäftigter des Universitätsklinikums Magdeburg),

Prof. Jens Strackeljan, Rektor der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.

Quelle: Medienaussendung, 15.08.2025