Neues MCB-Leitungsteam am Medizin Campus Bodensee

Aufsichtsrat ernennt neues MCB-Leitungsteam: Direktorin, Kaufmännischer Direktor und Personalleiterin starten bereits am 1. August (Pressemeldung).

Der Aufsichtsrat der Klinikum Friedrichshafen GmbH benennt in herausfordernden Zeiten ein neues starkes Leitungsteam für den gesamten Medizin Campus Bodensee. Zum 1. August übernehmen Anne Matros als Direktorin, Stefan Füßinger als Kaufmännischer Direktor und Stefanie Pareth als Personalleiterin ihre neuen Aufgaben. Bis Ende August arbeiten sie eng mit Geschäftsführerin Anthea Mayer zusammen, die den MCB dann verlassen und sich beruflich neu orientieren wird.

Dank an die scheidende Geschäftsführerin

„Wir danken Anthea Mayer für Ihre engagierte Arbeit in diesen in vielerlei Hinsicht herausfordernden Zeiten für das Klinikum Friedrichshafen und seine Mitarbeitenden sowie Tochtergesellschaften“, anerkennt der Aufsichtsratsvorsitzende der Klinikum Friedrichshafen GmbH Oberbürgermeister Simon Blümcke und fügt an „und wir wünschen Ihr alles Gute“.

Betriebsversammlung informiert Mitarbeitende

Im Rahmen einer sehr gut besuchten Betriebsversammlung informierte er auf Einladung des Betriebsrates die Mitarbeitenden des MCB über verschiedene Themen, wie den von der Stadt beabsichtigen Trägerwechsel, aber auch über die Personal-Neuigkeiten und stellte die neuen leitenden Mitarbeitenden vor, denen er für den Start persönlich und im Namen des Aufsichtsrates alles Gute wünschte.

Erfahrene Führungskräfte stärken den MCB

Anne Matros ist seit 16 Jahren im Gesundheitswesen in verschiedenen Positionen tätig. Sie war mehr als zehn Jahre Geschäftsführerin verschiedener Krankenhäuser, bevor sie zu consus.health wechselte. Mit ihrem Know-how und ihren Branchenkenntnissen wird sie den MCB unterstützen.

Stefan Füßinger verfügt über eine langjährige und umfangreiche Berufserfahrung in verschiedenen kaufmännischen Führungsfunktionen, er wurde zum neuen Kaufmännischen Direktor und Prokuristen bestellt.

Gleichzeitig mit der neuen Direktorin und dem neuen Kaufmännischen Direktor bekommt auch der wichtige Bereich Personal und Organisation mit Stefanie Pareth eine neue qualifizierte Leitung.

Quelle: Pressemeldung, 31.07.2025