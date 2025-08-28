Product Owner Software für Qualitäts- und Prozessmanagement (m/w/d) OINK Media GmbH, Köln oder deutschlandweit

Die OINK Media GmbH, Köln sucht ab sofort einen Product Owner Software für Qualitäts- und Prozessmanagement (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Bewerbung: www.oink.de

OINK Media GmbH

Product Owner Software

Vollzeit unbefristet

Vergütung: wettbewerbsfähiges Gehaltspaket

29-2072.00 Produktmanagement Verwaltung

Sie verantworten die inhaltliche Weiterentwicklung der Software

Sie sind das Bindeglied zwischen Kunden und Programmierern, um neue Funktionen und Verbesserungen umzusetzen

Sie testen die Software, bevor Updates ausgeliefert werden

Sie führen Schulungen bei den Kunden durch

Sie stellen Kunden Neuerungen mittels Webinaren vor