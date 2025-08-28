Product Owner Software für Qualitäts- und Prozessmanagement (m/w/d) OINK Media GmbH, Köln oder deutschlandweit

Mitarbeiter Medizincontrolling (m/w/d) Helios Klinikum Pforzheim GmbH /> &#196;nderungsantrag will 6 Millionen Euro weniger f&#252;r Kliniken />

Scan QR-Code 107875Die OINK Media GmbH, Köln sucht ab sofort einen Product Owner Software für Qualitäts- und Prozessmanagement (m/w/d) (Stellenanzeige).

OINK Media GmbH: Product Owner Software für Qualitäts- und Prozessmanagement (m/w/d)

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Bewerbung: www.oink.de

Ausschreibendes Unternehmen:
OINK Media GmbH

Ausgeschriebene Stelle:
Product Owner Software

Bewerbungsanschrift:
Am Kölner Brett 1

50825
Köln



Bundesland:
deutschlandweit
DE

Beschäftigungstyp:
Vollzeit unbefristet
Vergütung: wettbewerbsfähiges Gehaltspaket

Kategorisierung:
29-2072.00 Produktmanagement Verwaltung

Aufgaben:

Sie verantworten die inhaltliche Weiterentwicklung der Software
Sie sind das Bindeglied zwischen Kunden und Programmierern, um neue Funktionen und Verbesserungen umzusetzen
Sie testen die Software, bevor Updates ausgeliefert werden
Sie führen Schulungen bei den Kunden durch
Sie stellen Kunden Neuerungen mittels Webinaren vor

Ausbildung:

Berufserfahrung

mind. 3-5 Jahre Berufserfahrung im Qualitätsmanagement in einem Krankenhaus, idealerweise mit Leitungserfahrung
Erfahrung in der Bearbeitung von Strukturprüfungen
Affinität zu Softwareprodukten

Fähigkeiten:

gute Kommunikationsfähigkeit
strukturierte Arbeitsweise

Online seit
2025-08-28
Gültig bis
2025-09-26





