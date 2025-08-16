Sachbearbeiter Kodierung und Abrechnungsprüfung von Krankenhausleistungen (m/w/d) R+V Betriebskrankenkasse Wiesbaden
Die R+V Betriebskrankenkasse, Wiesbaden sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Sachbearbeiter Kodierung und Abrechnungsprüfung von Krankenhausleistungen (m/w/d) für das Krankenhaus Referat (Stellenanzeige).
www.ruv-bkk.de
Ausgeschriebene Stelle:
Prüfung der Kodierung der stationär abgerechneten Krankenhausleistungen
Beanstandung von Krankenhausabrechnungen
Beauftragung und Auswertung von MD Gutachten
Kommunikation mit dem MD und Kommunikation bzw. Verhandlung mit den Kliniken zu Abrechnungsfragen
Mitwirkung bei der Konzeption, Umsetzung und Evaluierung von Maßnahmen zur Kostensteuerung, Prozessoptimierung und internen Qualitätssicherung im Rahmen der Abrechnungsprüfung
Abgeschlossene Berufsausbildung in einem medizinisch / pflegerischen Assistenzberuf
Wünschenswert: Eine abgeschlossene Weiterbildung zur klinischen Kodierfachkraft oder eine vergleichbare Zusatzqualifikation
Erfahrungen im Kodier- bzw. Abrechnungsprüfungsbereich und sehr guter Sachverstand für Diagnosen und Prozeduren
Berufserfahrung in der Abrechnung / Somatik / Psychiatrie / Psychosomatik
gutes Ausdrucksvermögen zum medizinfachlichen Dialog
sehr gutes kunden- und serviceorientiertes Kommunikationsverhalten
selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit
Initiative und Engagement
Konfliktmanagement
empathisches Auftreten