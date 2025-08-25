Teamleitung Controlling / Krankenhauscontroller (m/w/d) Diakoneo KdöR Personal und Recht

person_search

Die Diakoneo KdöR Personal und Recht sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Teamleitung Controlling (m/w/d) für den Bereich Gesundheit / Krankenhauscontroller (m/w/d) (Stellenanzeige).

Bewerbung: www.diakoneo.de

Diakoneo KdöR Personal und Recht

Teamleitung Controlling

Bewerbungsanschrift:

Heckenstraße 10

91564 Neuendettelsau





Bundesland: BY DE Bundesland:

Vollzeit unbefristet

Vergütung: 70.000€ - 90.000 EUR (AVR Bayern)

29-2072.00 Controlling Verwaltung

Aufgaben: Vorbereitung und Durchführung der Budget- und Entgeltverhandlungen nach KHEntgG,

Durchführung aller externen Datenlieferungen (InEK, Statistisches Landesamt, BWKG, Ausbildungsfonds etc.),

Erstellung der Forecasts sowie Unterstützung bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen,

Weiterentwicklung des internen Reportings (Leistungs-, Finanz-, Personalreporting) einschließlich des Data Warehouse und der mehrstufigen Bereichsergebnisrechnung

Erstellung der jährlichen Wirtschaftsplanung sowie die Erstellung von Analysen und Ad-hoc-Auswertungen,

Enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachabteilungen zur finanziellen Steuerung und Optimierung von Geschäftsprozessen.

Ausbildung: Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Gesundheitsmanagement, Controlling oder vergleichbare Qualifikation.

Berufserfahrung Mehrjährige Berufserfahrung im Krankenhauscontrolling, Krankenhausfinanzierung und der Kosten- und Leistungsrechnung ist Einstellungsvoraussetzung.

Sicherer Umgang mit MS Excel und idealerweise Erfahrungen mit ERP- oder BI-Systemen.

Fähigkeiten: Analytisches Denkvermögen sowie eine strukturierte und eigenständige Arbeitsweise.

2025-08-25

2025-09-23

