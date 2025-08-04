Waldburg-Zeil Kliniken mit neuem kaufmännischen Direktor

Unternehmenszentrale der Waldburg-Zeil Kliniken mit neuem Kaufmännischen Direktors und Prokuristen / Neuer Klinikdirektor in Wangen (Pressenachricht).

Zum 1. August verstärkt Dr. Quirin Schlott die Unternehmenszentrale der Waldburg-Zeil Kliniken in der neu geschaffenen Position des Kaufmännischen Direktors und Prokuristen. Gleichzeitig übernimmt Stefan Richter die Leitung der ebenfalls zu den Waldburg-Zeil Kliniken gehörigen Fachkliniken Wangen als neuer Klinikdirektor. Beide Führungspersönlichkeiten bringen langjährige Erfahrung und umfassende Expertise im Gesundheitswesen mit.

Als Kaufmännischer Direktor verantwortet der 42-jährige Betriebswirt Schlott künftig in der Unternehmenszentrale die kaufmännische Steuerung auf Verbundebene.

Schlott blickt auf eine vielseitige Karriere im Gesundheits- und Sozialwesen zurück. Nach Stationen als Controller und Projektentwickler war er sowohl in der Regionalleitung von Pflegeeinrichtungen als auch über zweieinhalb Jahre in der Leitung einer privaten Rehaklinik tätig. Vor fünf Jahren übernahm er die Position des Klinikdirektors der Fachkliniken Wangen und prägte seither deren Weiterentwicklung.





Richter neuer Klinikdirektor in Wangen





An diese Erfolge wird Stefan Richter als neuer Klinikdirektor der Fachkliniken Wangen anknüpfen. Der 57-jährige Diplom-Wirtschaftsmathematiker verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung im Gesundheitssektor. So war der gebürtige Lindauer rund elf Jahre lang Geschäftsführer der Internistischen Kliniken Dr. Müller mit deren Medizinischem Versorgungs-zentrum (MVZ) sowie einer Servicegesellschaft in München. Anschließend bekleidete er über acht Jahre hinweg die Position des Kaufmännischen Leiters der Krankenhaus GmbH Landkreis Weilheim-Schongau mit 350 Planbetten in zwei Häusern. Zudem war er Geschäftsführer der zugehörigen Dienstleistungsgesellschaft sowie Prokurist zweiter klinikeigener Medizinischer Versorgungszentren (MVZ).

Mit seiner analytischen Herangehensweise und einem klaren Verständnis für die besonderen gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen im Klinikbetrieb bringt Richter ideale Voraussetzungen mit, um die moderne Entwicklung der Fachkliniken Wangen fortzusetzen.

Quelle: Pressenachricht, 29.07.2025