Meldungen aus der Gesundheitswirtschaft mydrg.de

Mühlenkreiskliniken erwarten für 2025 18 Millionen Euro Minus

Mühlenkreiskliniken setzen Restrukturierung erfolgreich fort - Patientenzahl und Erträge steigen deutlich gegenüber dem Vorjahr (Pressemeldung).



