Meldungen aus der Gesundheitswirtschaft mydrg.de

Mühlenkreiskliniken erwarten für 2025 18 Millionen Euro Minus
Mühlenkreiskliniken setzen Restrukturierung erfolgreich fort - Patientenzahl und Erträge steigen deutlich gegenüber dem Vorjahr (Pressemeldung).
Betriebsgröße - Casemix - Casemix Index (CMI) - EBITDA - Fallschwere - Fallzahl - Kliniken Mühlenkreis (MKK) - Klinikum Minden - Kommunalpolitik - Krankenhaus Lübbecke - Krankenhausfinanzierung - NRW - Ostwestfalen-Lippe - OWL - Pressemitteilung - Sanierung - Trägerschaft - Verweildauer - Wirtschaftsplanung - URL