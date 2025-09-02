Krankenhaus Norderney: Investorenprozess ist gestartet
Krankenhaus Norderney: Mehrere Kaufinteressenten nach Insolvenz (NDR).
Die St. Vinzenz-Krankenhaus Hanau gGmbH sucht ab sofort eine Kodierfachkraft als Sachbearbeiter Klinische Kodierung (m/w/d) (Stellenanzeige).
Bergmann-Klinikum Potsdam: Strikter Sparkurs führt zur Neuaufstellung der Unternehmensgruppe (MSN).
OVG NRW: Unzureichende Bedarfsanalyse der Leistungsgruppe 7.2. Leukämie und Lymphome im Planungsbereich Regierungsbezirk Düsseldorf (Quaas & Partner).
Das St. Gertrauden-Krankenhaus Berlin erweitert die Geschäftsführung (Pressemeldung).
BWKG-Indikator 1/2025: Bund und Land müssen der Gesundheitsversorgung höchste Priorität einräumen - Ergebnisse des BWKG-Indikators 1/2025 für die Krankenhäuser (Pressenachricht, PDF, 562 kB).
Finanzierung für Innovationen: NUB Anträge 2025 für 2026 nach § 6 Abs. 2 KHEntgG (DGVS).
Vitalcampus Geesthacht: Geschäftsführer geht von Bord, neue Geschäftsführung kommt (Lübecker Nachrichten).
Sana: Neue Klinikmanagerin für den Landkreis Leipzig (Pressemeldung).
Neue Leitung der Sana Standorte in Sommerfeld und Templin (Medienmeldung).
Die Stadt Warendorf knüpft ihre Zustimmung zu Finanzhilfen bei der Altersvorsorge am Krankenhaus an Bedingungen (Die Glocke).
Bundessozialgericht: Intensivstation muss nicht Intensivstation heißen (Ärztezeitung).
Fachspezifische DRG-Seminare im Herbst 2025
als Online-Seminar oder im Live-Stream.
Operative und konservative Fachabteilungen, u.a. Unfallchirurgie, Intensivmedizin, Onkologie, Kardiologie und viele mehr.
