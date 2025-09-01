Anfrageverfahren NUB 2026 /> Salem-Krankenhaus Heidelberg sei gut ger&#252;stet />

Az. S 23 KR 1103/23: Eine Nachberechnung ohne Rechnungsänderung ist keine Rechnungskorrektur

Az. S 23 KR 1103/23: Die Nachberechnung eines NUB (hier OPS 5-838.e1) ist keine Rechnungskorrektur (Urteilsbegründung).

