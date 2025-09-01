Betriebsleitung MVZ (m/w/d) Gesundheitszentrum Weimar GmbH

person_search

Die Gesundheitszentrum Weimar GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Betriebsleitung MVZ (m/w/d) (Stellenanzeige).

Gesundheitszentrum Weimar GmbH

Betriebsleitung MVZ

Henry-van-de-Velde-Straße 2

99425 Weimar





Voll- oder Teilzeit unbefristet

Vergütung: leistungsgerechte Vergütung

Aufgaben: Verwaltung, Organisation und Prozessoptimierung der MVZ,

Budgetplanung und - überwachung, Erstellung wirtschaftlicher Analysen

Optimierung und Strategische Weiterentwicklung der MVZ, einschl. Vertragsverhandlungen mit Ärzten im Zusammenhang mit Praxisübernahmen und Einstellungen

Koordination alle Antragsverfahren im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung nach SGB V

Bei entsprechender Entwicklung Erteilung von Prokura bzw. ggf. Berufung zum Ge­schäfts­führer

Ausbildung: bevorzugt ein betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium, ein Studium im Bereich Gesundheitsma­nagement o.ä. oder eine Ausbildung in einem kaufmännischen oder medizinischen Beruf mit Berufserfahrung in leitender Position

Berufserfahrung Erfahrung im Gesundheitswesen, bestenfalls umfangreiche Kenntnisse im Bereich der ambulanten Versorgung

fundierte Kenntnisse in der Abrechnung ambulanter Leistungen gegenüber den Kostenträgern sind wünschenswert

sicherer Umgang mit MS-Office und Arztinformationssystemen.

Fähigkeiten: Organisationsvermögen, selbständige Arbeitsweise, gute Kommunikationsfähigkeit und Flexibilität

2025-09-01

2025-09-30

