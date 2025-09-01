Leitung Finanzen &amp; Controlling (m/w/d) Klinikum Hochrhein GmbH />

  2. Betriebsleitung MVZ (m/w/d) Gesundheitszentrum Weimar GmbH

person_search

Scan QR-Code 107930Die Gesundheitszentrum Weimar GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Betriebsleitung MVZ (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Bewerbung: www.mvz-weimar.de

Ausschreibendes Unternehmen:
Gesundheitszentrum Weimar GmbH

Ausgeschriebene Stelle:
Betriebsleitung MVZ

Bewerbungsanschrift:
Henry-van-de-Velde-Straße 2

99425
Weimar



Bundesland:
TH
DE

Beschäftigungstyp:
Voll- oder Teilzeit unbefristet
Vergütung: leistungsgerechte Vergütung

Kategorisierung:
29-2072.00 Management Verwaltung

Aufgaben:

Verwaltung, Organisation und Prozessoptimierung der MVZ,
Budgetplanung und - überwachung, Erstellung wirtschaftlicher Analysen
Optimierung und Strategische Weiterentwicklung der MVZ, einschl. Vertragsverhandlungen mit Ärzten im Zusammenhang mit Praxisübernahmen und Einstellungen
Koordination alle Antragsverfahren im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung nach SGB V
Bei entsprechender Entwicklung Erteilung von Prokura bzw. ggf. Berufung zum Ge­schäfts­führer

Ausbildung:

bevorzugt ein betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium, ein Studium im Bereich Gesundheitsma­nagement o.ä. oder eine Ausbildung in einem kaufmännischen oder medizinischen Beruf mit Berufserfahrung in leitender Position

Berufserfahrung

Erfahrung im Gesundheitswesen, bestenfalls umfangreiche Kenntnisse im Bereich der ambulanten Versorgung
fundierte Kenntnisse in der Abrechnung ambulanter Leistungen gegenüber den Kostenträgern sind wünschenswert
sicherer Umgang mit MS-Office und Arztinformationssystemen.

Fähigkeiten:

Organisationsvermögen, selbständige Arbeitsweise, gute Kommunikationsfähigkeit und Flexibilität

Online seit
2025-09-01
Gültig bis
2025-09-30





