Betriebsleitung MVZ (m/w/d) Gesundheitszentrum Weimar GmbH
Die Gesundheitszentrum Weimar GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Betriebsleitung MVZ (m/w/d) (Stellenanzeige).
Verwaltung, Organisation und Prozessoptimierung der MVZ,
Budgetplanung und - überwachung, Erstellung wirtschaftlicher Analysen
Optimierung und Strategische Weiterentwicklung der MVZ, einschl. Vertragsverhandlungen mit Ärzten im Zusammenhang mit Praxisübernahmen und Einstellungen
Koordination alle Antragsverfahren im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung nach SGB V
Bei entsprechender Entwicklung Erteilung von Prokura bzw. ggf. Berufung zum Geschäftsführer
bevorzugt ein betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium, ein Studium im Bereich Gesundheitsmanagement o.ä. oder eine Ausbildung in einem kaufmännischen oder medizinischen Beruf mit Berufserfahrung in leitender Position
Erfahrung im Gesundheitswesen, bestenfalls umfangreiche Kenntnisse im Bereich der ambulanten Versorgung
fundierte Kenntnisse in der Abrechnung ambulanter Leistungen gegenüber den Kostenträgern sind wünschenswert
sicherer Umgang mit MS-Office und Arztinformationssystemen.
Organisationsvermögen, selbständige Arbeitsweise, gute Kommunikationsfähigkeit und Flexibilität