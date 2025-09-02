Kodierfachkraft (m/w/d) St. Vinzenz-Krankenhaus Hanau gGmbH
Die St. Vinzenz-Krankenhaus Hanau gGmbH sucht ab sofort eine Kodierfachkraft als Sachbearbeiter Klinische Kodierung (m/w/d) (Stellenanzeige).
Sicherstellung vollständiger und zeitnaher Kodierung gemäß aktueller Abrechnungsregeln
Beratung und Unterstützung anderer Berufsgruppen bei der Kodierung, Dokumentation und Verweildauersteuerung
Projektbezogene Arbeiten nach Auftrag (z. B. fallbegleitendes Kodieren)
Kontinuierlicher Dialog / Kommunikation mit allen Leistungserbringern intern und extern
Bearbeitung von Anfragen gemäß PrüfVV
Durchführung MD-Prüfungen
Weiterentwicklung MD-Management
Medizinisches Controlling / Leistungsanalyse und -steuerung / MD-Berichtswesen
Wirtschaftliches und prozessorientiertes Denken und Handeln
Ausbildung zum / zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in oder Medizinischen Fachangestellten
Nachweis der Zusatzweiterbildung zur Kodierfachkraft
Sehr gute Kenntnisse des DRG-Systems, idealerweise mehrjährige Erfahrung im klinischen Bereich und / oder Kodierung, einschließlich MD-Management
Sehr gute EDV-Kenntnisse, idealerweise Medico, LE-Portal sowie alle gängigen MS Office-Programme
Sie sind Teamplayer mit hoher Belastbarkeit und der Fähigkeit, Arbeiten zu priorisieren
Gute Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten
Identifikation mit vinzentinischen Werten und die Bereitschaft zur Umsetzung unseres Leitbildes