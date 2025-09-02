Kodierfachkraft (m/w/d) St. Vinzenz-Krankenhaus Hanau gGmbH

Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam hat seine Struktur verschlankt />

Die St. Vinzenz-Krankenhaus Hanau gGmbH sucht ab sofort eine Kodierfachkraft als Sachbearbeiter Klinische Kodierung (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Bewerbung: www.vinzenz-hanau.de

Ausschreibendes Unternehmen:
St. Vinzenz-Krankenhaus Hanau gGmbH

Ausgeschriebene Stelle:
Kodierfachkraft

Bewerbungsanschrift:
Am Frankfurter Tor 25

63450
Hanau



Bundesland:
HE
DE

Beschäftigungstyp:
Vollzeit unbefristet
Vergütung: Vergütung nach AVR Caritas

Kategorisierung:
29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Aufgaben:

Sicherstellung vollständiger und zeitnaher Kodierung gemäß aktueller Abrechnungsregeln
Beratung und Unterstützung anderer Berufsgruppen bei der Kodierung, Dokumentation und Verweildauersteuerung
Projektbezogene Arbeiten nach Auftrag (z. B. fallbegleitendes Kodieren)
Kontinuierlicher Dialog / Kommunikation mit allen Leistungserbringern intern und extern
Bearbeitung von Anfragen gemäß PrüfVV
Durchführung MD-Prüfungen
Weiterentwicklung MD-Management
Medizinisches Controlling / Leistungsanalyse und -steuerung / MD-Berichtswesen
Wirtschaftliches und prozessorientiertes Denken und Handeln

Ausbildung:

Ausbildung zum / zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in oder Medizinischen Fachangestellten
Nachweis der Zusatzweiterbildung zur Kodierfachkraft

Berufserfahrung

Sehr gute Kenntnisse des DRG-Systems, idealerweise mehrjährige Erfahrung im klinischen Bereich und / oder Kodierung, einschließlich MD-Management
Sehr gute EDV-Kenntnisse, idealerweise Medico, LE-Portal sowie alle gängigen MS Office-Programme

Fähigkeiten:

Sie sind Teamplayer mit hoher Belastbarkeit und der Fähigkeit, Arbeiten zu priorisieren
Gute Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten
Wirtschaftliches und prozessorientiertes Denken und Handeln
Identifikation mit vinzentinischen Werten und die Bereitschaft zur Umsetzung unseres Leitbildes

Online seit
2025-09-02
Gültig bis
2025-09-16





