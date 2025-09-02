Kodierfachkraft (m/w/d) St. Vinzenz-Krankenhaus Hanau gGmbH

person_search

Die St. Vinzenz-Krankenhaus Hanau gGmbH sucht ab sofort eine Kodierfachkraft als Sachbearbeiter Klinische Kodierung (m/w/d) (Stellenanzeige).

St. Vinzenz-Krankenhaus Hanau gGmbH

Kodierfachkraft

Bewerbungsanschrift:

Am Frankfurter Tor 25

63450 Hanau





Vollzeit unbefristet

Vergütung: Vergütung nach AVR Caritas

Aufgaben: Sicherstellung vollständiger und zeitnaher Kodierung gemäß aktueller Abrechnungsregeln

Beratung und Unterstützung anderer Berufsgruppen bei der Kodierung, Dokumentation und Verweildauersteuerung

Projektbezogene Arbeiten nach Auftrag (z. B. fallbegleitendes Kodieren)

Kontinuierlicher Dialog / Kommunikation mit allen Leistungserbringern intern und extern

Bearbeitung von Anfragen gemäß PrüfVV

Durchführung MD-Prüfungen

Weiterentwicklung MD-Management

Medizinisches Controlling / Leistungsanalyse und -steuerung / MD-Berichtswesen

Wirtschaftliches und prozessorientiertes Denken und Handeln

Ausbildung: Ausbildung zum / zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in oder Medizinischen Fachangestellten

Nachweis der Zusatzweiterbildung zur Kodierfachkraft

Berufserfahrung Sehr gute Kenntnisse des DRG-Systems, idealerweise mehrjährige Erfahrung im klinischen Bereich und / oder Kodierung, einschließlich MD-Management

Sehr gute EDV-Kenntnisse, idealerweise Medico, LE-Portal sowie alle gängigen MS Office-Programme

Fähigkeiten: Sie sind Teamplayer mit hoher Belastbarkeit und der Fähigkeit, Arbeiten zu priorisieren

Gute Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten

Wirtschaftliches und prozessorientiertes Denken und Handeln

Identifikation mit vinzentinischen Werten und die Bereitschaft zur Umsetzung unseres Leitbildes

