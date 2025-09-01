Leitung Finanzen & Controlling (m/w/d) Klinikum Hochrhein GmbH

person_search

Die Klinikum Hochrhein GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Finanzen & Controlling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Klinikum Hochrhein GmbH

Leitung Finanzen & Controlling

Bewerbungsanschrift:

Kaiserstraße 93-101

79761 Waldshut-Tiengen





Bundesland: BW DE Bundesland:

Vollzeit unbefristet

Vergütung: angemessene Vergütung

29-2072.00 Controlling Verwaltung

Aufgaben: Führung und Weiterentwicklung des Finanzbereiches inkl. Buchhaltung der Klinikum Hochrhein GmbH mit ihren Tochtergesellschaften sowie des kaufm. Controllings

Erstellen des Wirtschafts-, Finanz- und Investitionsplans in Zusammenarbeit mit weiteren Abteilungs- und Bereichsleitungen

Verantwortung für die Monats- Quartals- und Jahresabschlüsse

Planung, Budgetierung und Forecast mit Bericht an die Klinikleitung

Ausbildung: Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Rechnungswesen, Steuern, Umsatzsteuer, Finanzen, Controlling oder vergleichbare Ausbildung

Berufserfahrung Mehrjährige Berufserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen und/oder Controlling sowie Führungskompetenz und -erfahrung

sehr gute Anwenderkenntnisse in MS Office Anwendungen

Fähigkeiten: eigenständige Arbeitsweise mit hoher Zielorientierung geprägt von guter analytischer und sozialer Kompetenz

Freude und Bereitschaft zur konzeptionellen, bereichs- und fachübergreifenden Arbeit

2025-09-01

2025-09-30

