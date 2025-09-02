Neue Sana Clustermanagerin

Sana: Neue Klinikmanagerin für den Landkreis Leipzig (Pressemeldung).

Melanie Rosche wird Clustergeschäftsführer Dr. Roland Bantle sowohl in der operativen als auch in der strategischen Weiterentwicklung der Standorte innerhalb des Medizinverbundes unterstützen. Der Fokus des Medizinverbundes liegt auf der langfristigen Standortsicherung sowie auf der Entwicklung passgenauer Konzepte im Rahmen der Krankenhausreform. In den ersten Monaten bei Sana wird die erfahrene Klinikmanagerin den Schwerpunkt auf betriebswirtschaftliche, organisatorische und prozessuale Abläufe in Grimma und Wurzen legen mit dem Ziel, die Strukturen im gesamten Medizinverbund zukunftsfähig zu gestalten und einen reibungslosen Klinikbetrieb sicherzustellen. Roland Bantle bekräftigt die Personalentscheidung: „Mit Melanie Rosche gewinnen wir eine versierte Krankenhausmanagerin, die uns auf unserem gemeinsamen Weg unterstützen wird, die medizinische Versorgung im ländlichen Raum zu sichern.“

Rosche bringt langjährige und umfangreiche Erfahrungen aus leitenden Positionen im Krankenhausmanagement mit. Unter anderem war sie bis 2021 Geschäftsführerin der Helios Klinik Schkeuditz und als kaufmännische Standortleiterin in den vergangenen Jahren für den Helios Standort Leezen verantwortlich, den sie erfolgreich für die Zukunft aufgestellt hat. Die gebürtige Lübeckerin betont, wie sehr sie sich auf ihre neue Aufgabe freut: „Ich möchte gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen die kommenden Herausforderungen angehen und aktiv an der Weiterentwicklung der Standorte mitwirken. Besonders schön ist es für mich, wieder in die Region Leipzig zurückzukehren und damit näher bei meiner Familie zu sein.“

Quelle: Pressemeldung, 01.09.2025