Referent Vertragsmanagement & Abrechnungsmanagement Krankenhaus / Rehabilitation (w/m/d) IKK Classic
Die IKK Classic sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Referent Vertragsmanagement & Abrechnungsmanagement Krankenhaus / Rehabilitation (w/m/d) (Stellenanzeige).
• Sie analysieren gesundheitspolitische Entwicklungen, Versicherungsstrukturen und Wettbewerbssituationen und bewerten deren Auswirkungen auf den Verantwortungsbereich.
• Sie entwickeln gemeinsam mit Führungskräften und der Fachebene die strategische Ausrichtung des Geschäftsbereichs und begleiten deren operative Umsetzung.
• Sie beraten die Bereichsleitung zum Vertrags- und Abrechnungsmanagement in den Themen Krankenhaus und Rehabilitation und liefern fundierte Entscheidungsgrundlagen durch Analysen und Prozessoptimierungen.
• Sie steuern und koordinieren gemeinsam mit den Führungskräften und der Fachebene der Teams des Fachbereichs Zentrale Aufgaben die Erarbeitung und Pflege einheitlicher Prozesse und der zugehörigen Arbeits- und Handlungsanweisungen etwa der Abrechnungsprüfung und Qualitätssicherung unter Berücksichtigung gesetzlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen sowie der strategischen Vorgaben des Geschäftsbereichs.
• Sie entwickeln innerhalb von Projekten Impulse, Ideen und Maßnahmen zu strategischen Themen, wie etwa Ausgabensteuerung, Prozessoptimierung und Künstlicher Intelligenz, und führen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durch.
• Sie verfügen idealerweise über ein einschlägiges wirtschaftswissenschaftliches Hochschul- oder Fachhochschulstudium oder eine vergleichbare Qualifikation (z. B. KKBW Fortbildung) mit Bezug zum Aufgabenbereich.
• Sie wenden spezielle Kenntnisse im Aufgabengebiet, insbesondere umfassende Kenntnisse im Vertrags- und Abrechnungsrecht im stationären Bereich, im Krankenhausfall- und Abrechnungsmanagement sicher an und erweitern diese eigenständig.
• Sie arbeiten routiniert mit Auswertungssoftware und führen Datenanalysen durch; zudem wenden Sie Ihre Kenntnisse in den Abrechnungssystemen der Krankenhäuser (z. B. DRG, PEPP, EBM, GOÄ) und den Codierungssystemen wie DRG / PEPP-Grouper, ICD / OPS, Zusatzentgelte oder NUB sicher an.
• Sie nutzen Ihre Expertise in Gesundheitspolitik, Krankenversicherungsstrukturen und Marktmechanismen gezielt und entwickeln diese kontinuierlich weiter.
• Sie verfügen über umfangreiche Fertigkeiten im Umgang mit Office-Software, Software zur Datenauswertung und Präsentation sowie zur virtuellen Kommunikation über Distanzen hinweg.