Sana Kliniken Berlin-Brandenburg mit neuer Geschäftsführerin

Neue Leitung der Sana Standorte in Sommerfeld und Templin (Medienmeldung).

Ab 1. September 2025 komplettiert Dr. Britta Brien die Leitung der Sana Kliniken Berlin-Brandenburg. Die kompetente Krankenhausmanagerin und Ärztin ist als Geschäftsführerin für die Leitung der Sana Standorte in Sommerfeld und Templin sowie der Sana Gesundheitszentren verantwortlich. Die Geschäftsführung bildet sie künftig gemeinsam mit Jean Franke, Cluster-Geschäftsführerin der Sana Kliniken Berlin-Brandenburg.

Umfangreiche medizinische und kaufmännische Erfahrung

Die in Berlin geborene Britta Brien (48) studierte Humanmedizin an der Humboldt-Universität in Berlin. Dort erhielt sie 2003 ihre Approbation als Ärztin und promovierte im Jahr 2006. In der Park-Klinik Weißensee war sie zunächst als Assistenzärztin in der Abteilung für Innere Medizin tätig. Neben der medizinischen Erfahrung bringt Dr. Britta Brien umfangreiche Erfahrung in kaufmännischen Funktionen mit. Nach ihrer ärztlichen Tätigkeit war sie zehn Jahre lang standortübergreifend als Leiterin Klinikmanagement und Prokuristin in der Parkklinik Weißensee und in der Schlosspark-Klinik Charlottenburg tätig. Zuvor hatte sie dort die Leitung des Qualitätsmanagements inne und absolvierte berufsbegleitend ihr MBA Studium Health Care Management an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Zuletzt war sie kaufmännische Leiterin bei den DRK Kliniken Berlin.

Versorgung zukunftssicher ausbauen

„Ich freue mich sehr auf die neue spannende und herausfordernde Aufgabe, die Geschäftsführung des weit über Brandenburg hinaus beachteten Kompetenzzentrums für Orthopädie in Sommerfeld, des Krankenhauses der Grundversorgung in Templin sowie der ambulanten Gesundheitszentren in Berlin und Brandenburg zu übernehmen. Gemeinsam mit den engagierten und hochmotivierten Kolleginnen und Kollegen der beiden Sana Standorte werde ich die zukunftssichere Versorgung für unsere Patientinnen und Patienten weiter ausbauen. Hohe Qualität und Patientennähe sind uns wichtig, gerade in der aktuell sehr herausfordernden Zeit der anstehenden Krankenhausreform“, so Brien.

„Auf die Zusammenarbeit mit Dr. Britta Brien, einer erfahrenen Führungspersönlichkeit, die wir für diese wichtige Funktion gewinnen konnten, freue ich mich sehr. Sie hat all das, was für diese verantwortungsvolle Position entscheidend ist. Es braucht neben der Führungs- und Fachkompetenz auch viel Leidenschaft für diese Aufgabe“, so Jean Franke, Cluster-Geschäftsführerin der Sana Kliniken Berlin-Brandenburg.

Sana-Vorstand Jens Schick, Chief Operating Officer (COO), hebt hervor: „Wir konnten ein erfahrenes und zugleich zukunftsorientiertes Führungsteam für die Sana Kliniken Berlin-Brandenburg mit Jean Franke und Dr. Britta Brien bilden. Ihr Auftrag wird es sein, die Sana-Kliniken Berlin-Brandenburg und ambulanten Gesundheitszentren optimal auf die, durch die Krankenhausreform veränderten Bedingungen vorzubereiten und auszurichten. Zugleich werden wir die Vernetzung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung vor Ort weiterentwickeln.“

Jean Franke und Dr. Britta Brien

Cluster-Geschäftsführerin Jean Franke (l.) und Dr. Britta Brien sind das neue Führungsteam der Sana Kliniken Berlin-Brandenburg.

Sana Kliniken Berlin-Brandenburg

Die Sana Kliniken Berlin-Brandenburg GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Sana Kliniken AG, sie betreibt Einrichtungen zur ambulanten, stationären und rehabilitativen Gesundheitsversorgung in Berlin und Brandenburg sowie Gesundheitszentren an mehreren Standorten. Den Schwerpunkt bildet der Betrieb von Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen, Gesundheitszentren und anderen ambulanten Einrichtungen.

Quelle: Medienmeldung, 01.09.2025