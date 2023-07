3 Millionen Euro Darlehen vom Landkreis für das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (Pressemitteilung).

Kreistag beschließt einstimmig finanzielle Hilfe in Höhe von bis zu 3 Millionen Euro Der Landkreis Mayen-Koblenz wird in seiner Eigenschaft als Gesellschafter das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, das sich in einer schwierigen finanziellen Situation befindet, mit einem Darlehen in Höhe von bis zu 3 Millionen Euro

unterstützen. Das hat der Kreistag in einer kurzfristig einberufenen

Sondersitzung am Freitagabend einstimmig beschlossen. Darüber hinaus äußert der

Kreistag die Erwartung, dass es zu keinen betriebswirtschaftlichen Kündigungen

im Klinikverbund kommt. „Der Landkreis steht damit ohne Wenn und Aber hinter

den rund 4.000 Mitarbeitern des Unternehmens und uneingeschränkt zu seinem

Versorgungsauftrag sowie seiner Verantwortung als einer der Gesellschafter der

Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH mit 180.000 Patienten im Jahr“, betont

der Erste Kreisbeigeordnete Burkhard Nauroth.

Nachdem sich die Kreistagsmitglieder zunächst gut zwei Stunden lang im

nichtöffentlichen Teil des Kreistags mit der aktuellen Thematik befasst haben,

wurde öffentlich beschlossen, die Zahlungsfähigkeit des Gemeinschaftsklinikums

gemeinsam mit den anderen Gesellschaftern sicherzustellen. „Die Bedeutung des

Klinikums für die Menschen in unserer Region ist von überragendem Stellenwert

und muss unbedingt aufrechterhalten bleiben“, stellt der Erste

Kreisbeigeordnete fest. Landrat Dr. Alexander Saftig dankte den

Kreistagsmitgliedern ausdrücklich für dieses „bärenstarke Zeichen“.

Quelle: Pressemitteilung, 08.02.2020