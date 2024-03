562 Tausend Euro für St. Elisabeth Krankenhaus Lahnstein (Pressemitteilung).

Finaler Bauabschnitt der Klinik für Psychiatrie für dieses Jahr geplant. Innenminister übergibt Förderbescheid. Mit rund 562 Tausend Euro fördert das Land den vierten und letzten Bauabschnitt der Lahnsteiner Psychiatrie. Vor kurzem übergab Innenminister Roger Lewentz den Förderbescheid an Geschäftsführer

Olaf Henrich und den Ärztlichen Direktor und Chefarzt Privatdozent Dr. Arian Mobascher. „Wir sind sehr dankbar, für die finanzielle Zuwendung und jederzeit sehr gute Zusammenarbeit“, meint

Geschäftsführer Henrich. „Ohne die Fördermittel aus dem Krankenhausinvestitionsprogramm könnten wir die Baumaßnahme nicht durchführen.“

Im Rahmen der Umstrukturierung und Erweiterung der Psychiatrie am St.

Elisabeth-Krankenhaus in Lahnstein förderte das Land bereits die ersten drei

Bauabschnitte mit 1,86 Millionen Euro. Schwerpunkt lag hierbei auf dem Umbau

der psychiatrischen Akutstationen sowie der Tagesklinik, welche eine

Erweiterung um fünf Betten und zehn Plätze beinhaltete. „Mit der Erweiterung

und Modernisierung können wir wesentlich zu einer noch hochwertigeren

Versorgung der Menschen in der Region beitragen“, erläutert Privatdozent Dr.

Mobascher. „Ein echtes Plus in unserem Haus ist dabei die bedarfsweise

organmedizinischen Mitbetreuung in einer der anderen Abteilungen - falls diese

erforderlich sein sollte.“

Gegenstand des gegenwärtigen vierten Bauabschnitts, der ins Jahr des

25-jährigen Bestehens der Klinik für Psychiatrie fällt, ist die Schaffung eines

Patientengartens sowie der Ausbau eines dazugehörigen Verbindungsganges. „Ein

Patientengarten ist für die psychiatrischen Patientinnen und Patienten wichtig.

Da der Patientengarten nicht unmittelbar an die psychiatrischen Stationen

anschließt, ist es notwendig, einen Zugang zum Patientengarten herzustellen.

Ich freue mich, mit der Bewilligung des Festbetrages von 562 Tausend Euro einen

maßgeblichen Beitrag zum vierten Bauabschnitt beitragen zu können“, meint

Innenminister Roger Lewentz. Auch Oberbürgermeister Peter Labonte freut sich

über die Zuwendung des Landes: „Dies ist ein gutes Signal an die Mitarbeitenden

und die Lahnsteiner Bürger und zeugt davon, dass die Arbeit, die hier ‚in

unserem Lahnsteiner Krankenhaus‘ tagtäglich geleistet wird, auch im Land

wahrgenommen und honoriert wird.“

Neben 60 vollstationären Betten bietet die Klinik für Psychiatrie heute 20

tagesklinische Behandlungsplätze, eine psychiatrische Institutsambulanz (PIA)

sowie eine Privatambulanz. So kann Patientinnen und Patienten je nach

Krankheitsbild und –stadium sowohl vollstationär, tagesklinisch oder ambulant

eine Behandlung angeboten werden.

Das St. Elisabeth Krankenhaus Lahnstein sichert mit 180 Betten und mehr als 250

Mitarbeitern als größtes Krankenhaus im Rhein-Lahn-Kreis die medizinische

Grund- und Regelversorgung. In den Kliniken für Innere Medizin, Chirurgie,

Hand- und Plastische Chirurgie, Orthopädie, Gynäkologie, HNO sowie Psychiatrie

und Psychotherapie werden jährlich mehr als 13.000 Patienten ambulant,

stationär und tagesklinisch versorgt. Dem Krankenhaus sind die Kurzzeitpflege

Maria-Elisabeth und das MVZ Lahntalangeschlossen.

Quelle: Pressemitteilung, 18.02.2021