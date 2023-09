8,56 Millionen Euro im Plus - Klinikum Rostock Südstadt auch 2019 mit positivem Jahresabschluss (Pressemitteilung).

Das Klinikum Südstadt Rostock schließt auch das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 8,56 Millionen Euro ab (2018: 11,62 Mio. Euro). Insgesamt 36.200 Patienten (2018: 35.600) vertrauten im vergangenen Jahr den Ärzten und Fachpflegekräften an der größten kommunalen Klinik des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Im Durchschnitt verbrachten

die stationären Patienten 5,87 Tage in dem städtischen Krankenhaus mit 464 Betten.

Dazu Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski, Rostocks Senator für Finanzen,

Digitalisierung und Ordnung: „Die erfreuliche Entwicklung unseres Klinikums

zeigt ganz klar: kommunale Krankenhäuser sind ein Erfolgsmodell. Davon

profitieren in der Hanse- und Universitätsstadt auch gemeinnützige

Kultureinrichtungen. So kommen dem Kulturhistorischen Museum, dem

Konservatorium, der Volkshochschule und der Stadtbibliothek insgesamt 2,5

Millionen Euro unmittelbar aus dem Jahresüberschuss zugute.“

Im Vorjahr wurden 25.700 Patienten stationär, 9.200 ambulant und 1.300 in den

vier Tageskliniken betreut. Dabei betrug das Durchschnittsalter der behandelten

Frauen und Männer ohne Berücksichtigung der Frühchenabteilung (Neonatologie) 58

Jahre. In der größten Geburtsklinik von MV wurden im vergangenen Jahr 3.003

Kinder geboren. Darunter waren 99 Zwillingspärchen und zweimal Drillinge.

Operative Ergebnis um 2,3 Mio. Euro gesteigert

Die Erlöse aus den Krankenhausleistungen erhöhten sich in 2019 um 4,4 Mio. Euro

auf 105,7 Mio. Euro und das operative Ergebnis aus Krankenhausleistungen um 2,3

Mio. Euro bei einem Gesamtumsatz von 142,6 Mio. Euro. Das geht vor allem auf

leicht erhöhte Zahlen bei den Patienten und Operationen sowie einem gestiegenen

Basisfallwert (2019: 3.529,85 Euro) zurück, der die Grundlage für die Vergütung

der Krankenhausleistungen bildet. Für rund 3,5 Millionen Euro wurde 2019 neue

Medizintechnik angeschafft. Ein Großteil entfiel auf die Komplettausstattung

des Zentral-OP mit neuen Patientenmonitoren, die gerätetechnische

Neuausstattung des Endoskopiebereichs und die Anschaffung eines digitalen

Angiographiegerätes, mit dem röntgendosissparend die Diagnostik und Behandlung

von

Gefäßverschlüssen und das Einbringen von Gefäßprothesen optimiert werden kann.

Insgesamt fiel der Jahresüberschuss 2019 aufgrund von kräftigen

Tarifsteigerungen in Höhe von zusätzlichen 3,8 Millionen Euro jedoch geringer

aus als 2018. Auch blieben besondere Einmal- und Steuereffekte wie in den

Vorjahren aus.

„Das erneute positive Jahresergebnis sichert die wichtigen Investitionspläne

des Klinikums“, hob Verwaltungsdirektor Steffen Vollrath hervor. „In den

kommenden Jahren werden wir rund 90 Millionen Euro in die Zukunft unseres

Gesundheitsstandortes für die Rostocker investieren. Die dafür notwendigen

Eigenmittel haben wir gemeinsam erwirtschaftet und somit ein solides Fundament

für den weiteren Ausbau des Klinikums gelegt.“

Geplant sind unter anderem der Neubau einer Zentralen Notaufnahme, eines

Operationstraktes, eines Ärztehauses, eines modernen Herzkatheterlabors sowie

einer Zentralküche. Darüber hinaus laufen die Planungen für ein neues

Bettenhaus.

„Die Investitionen sind aus medizinsicher Sicht und Kapazitätsgründen dringend

notwendig“, unterstrich auch der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Jan Roesner.

„Jedes Jahr steigt beispielsweise angesichts der immer älter werdenden

Bevölkerung die Anzahl der operativen Eingriffe und Notfallbehandlungen.“ So

startete der am Klinikum Südstadt stationierte Rettungshubschrauber der

Johanniter-Unfall-Hilfe im letzten Jahr insgesamt 394 Mal, davon 23 Mal im

Einsatz für das größte Frühchenzentrum des Landes und die Geburtsklinik. In der

Notaufnahme, die noch abwechselnd mit der Universitätsmedizin Rostock immer an

den geraden Tagen des Jahres geöffnet

ist, wurden 13.000 Patienten erstversorgt. Die Zahl der Operationen stieg auf

14.600 in 2019, 3.100 davon wurden ambulant durchgeführt. „Wir müssen uns auf

den erhöhten Bedarf einstellen, brauchen Platz und müssen wachsen. Schon im

Herbst soll es losgehen“, kündigte Roesner an.

Stabiler Personalbestand als Basis für den Erfolg

„Das Wertvollste am Klinikum sind unsere Mitarbeiter“, machte

Pflegedienstdirektorin Sylvia Waterstradt deutlich. „Wir sind sehr stolz auf

unser Team und die äußerst geringe Fluktuation. Unser Ziel ist es, ein

attraktiver Arbeitgeber und exzellenter Ausbilder zu sein, um somit auch in der

schwierigen Fachkräftesituation gute Karten zu haben.“ Insgesamt arbeiteten im

Jahresdurchschnitt 1.317 Frauen und Männer am Klinikum Südstadt, das sind bei

flexiblen Arbeitszeitmodellen gleichbleibend etwas über 1.000 Vollzeitstellen.

Die größte Gruppe stellt die Pflege mit 380 Beschäftigten, gefolgt von den

Ärzten (330), dem Funktionsdienst (208) und dem Medizinisch-technischen Dienst

(189). Auf das klinische Hauspersonal, den Wirtschafts- und Versorgungsdienst,

die Bereiche Technik und Verwaltung sowie das Hospiz entfallen weitere 210

Mitarbeiter. Der Frauenanteil beträgt 78,8 Prozent, das Durchschnittsalter 40,1

Jahre. 118 junge Frauen und Männer absolvieren aktuell eine Ausbildung im

Klinikum in den Berufen Gesundheits- und Krankenpfleger (68), Gesundheits- und

Kinderkrankenpfleger (9) Hebamme (25), Medizinische Fachangestellte (6),

Operationstechnische Assistenten (9) und Bürokauffrau (1).

Quelle: Pressemitteilung, 26.06.2020