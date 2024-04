Ärztlicher Direktor verlässt das UKW Richtung Uniklinik Tübingen (Pressenachricht).

Prof. Dr. Jens Maschmann, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Würzburg, wechselt zum 1. August 2023 an das Universitätsklinikum Tübingen. Er wird dort das Amt des Leitenden Ärztlichen Direktors übernehmen. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Aufsichtsrat

des Tübinger Klinikums heute (22. August). Für Prof. Maschmann (Jahrgang 1969)

bedeutet dies auch eine Rückkehr in seine Heimat: Er ist in der Nähe Tübingens

aufgewachsen, hat an der Universität Tübingen studiert. An der Medizinischen

Fakultät in Tübingen promovierte er und ist aktuell dort als außerplanmäßiger

Professor tätig.

„Die Entscheidung, im kommenden Jahr Würzburg zu verlassen, ist mir enorm

schwergefallen. Das UKW ist ein gut aufgestelltes, erfolgreiches Klinikum. In

meiner Amtszeit konnten wir wichtige Weichenstellungen erreichen für die

Zukunft der Universitätsmedizin Würzburg – auch dank der großen Unterstützung

des Freistaates Bayern, z.B. für die bauliche Entwicklung auf dem

Erweiterungsgelände Nord “, so Maschmann, dessen Familie in der Nähe von

Tübingen lebt. „Ich freue mich natürlich auf die kommenden Aufgaben in

Tübingen, aber ich freue mich ebenso, dass ich in den kommenden rund zwölf

Monaten noch hier in Würzburg mit vollem Einsatz tätig sein kann“, so

Maschmann.

Nachfolgesuche wird eingeleitet / „Sind gut gerüstet“

Philip Rieger, Kaufmännischer Direktor des UKW: „Wir bedauern, dass uns Herr

Professor Maschmann verlassen wird, können die Beweggründe aber natürlich

nachvollziehen. Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger wird

nach Zustimmung des Aufsichtsrats nun schnell unter der Federführung des

Wissenschaftsministeriums eingeleitet. Dass der Wechsel erst im Sommer des

nächsten Jahres erfolgen wird, ermöglicht eine geordnete Nachfolge. Wir sind

gut gerüstet für die aktuellen und kommenden Aufgaben in diesen

herausfordernden Zeiten.“

Prof. Dr. Jens Maschmann kam im Januar 2021 an die Würzburger Uniklinik, er war

zuvor Medizinischer Vorstand an der Uniklinik Jena.

Quelle: Pressenachricht, 22.08.2022