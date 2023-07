AGAPLESION Allgemeines Krankenhaus Hagen: Alex Hoppe wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung (Pressemitteilung).

Am 1. August 2020 wird Alex Hoppe den Vorsitz der Geschäftsführung im AGAPLESION ALLGEMEINES KRANKENHAUS HAGEN übernehmen. Hoppe begann seine Karriere 1999 und war in diesen Jahren in Geschäftsführung und Hauptgeschäftsführung von christlichen Krankenhaus-Trägergesellschaften und -Verbänden beider Konfessionen tätig. Er wird in seinem Amt von Dr. Andreas

Schroeder unterstützt, der als medizinischer Geschäftsführer verantwortlich

zeichnet.

Zusammen mit den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden die

beiden Geschäftsführer das für die Stadt und Region sehr bedeutende Krankenhaus

medizinisch, pflegerisch und auch im Hinblick auf die anstehenden großen

Baumaßnahmen in eine erfolgreiche Zukunft führen.

"Mit Alex Hoppe haben wir einen erfahrenen Krankenhausmanager für das

AGAPLESION ALLGEMEINES KRANKENHAUS HAGEN gewinnen können. Für seine

verantwortungsvolle Aufgabe bei AGAPLESION wünsche ich Herrn Hoppe einen guten

Start, viel Elan und Gottes Segen", so Dr. Markus Horneber,

Vorstandsvorsitzender der AGAPLESION gAG.

Alex Hoppe über seine neue Aufgabe: "Dem AGAPLESION ALLGEMEINES KRANKENHAUS

HAGEN kommt als Schwerpunktversorger eine besondere Rolle in der Region zu. Ich

freue mich sehr, gemeinsam mit Dr. Andreas Schroeder und unseren Mitarbeitenden

die zukünftige Entwicklung des Hauses nachhaltig mitzugestalten."

Quelle: Pressemitteilung, 30.07.2020