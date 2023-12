Agaplesion Elisabethenstift Darmstadt gGmbH bekommt neuen Geschäftsführer (Presse).

Michael Nowotny übernimmt zum 1. Januar 2022 die Geschäftsführung des AGAPLESION ELISABETHENSTIFT DARMSTADT gGmbH. Die Geschäftsführung des AGAPLESION ELISABETHENSTIFT DARMSTADT, dem leistungsstarken Krankenhaus in Darmstadt, wird zu Beginn des kommenden Jahres neu besetzt. Michael Nowotny, der zuletzt eine Klinik in Wiesbaden leitete, steht ab

1. Januar 2022 an der Spitze des Darmstädter Traditionshauses. „Mit Michael Nowotny haben wir einen Geschäftsführer für den Standort Darmstadt

gewinnen können, der unser Unternehmen bereichern wird. Als erfahrener und

versierter Klinikmanager wird er der positiven Entwicklung des Krankenhauses

neue Impulse verleihen. Dafür wünschen wir ihm gutes Gelingen und Gottes

Segen“, erklärt Dr. Markus Horneber, Vorstandsvorsitzender der AGAPLESION gAG.

Der studierte Diplom-Betriebswirt Nowotny verfügt über mehrjährige Erfahrungen

in der Geschäftsführung an mehreren Klinikstandorten. „Das AGAPLESION

ELISABETHENSTIFT DARMSTADT ist als innovatives und leistungsfähiges Krankenhaus

der Regelversorgung in der Region bekannt und fest verankert. Ich freue mich

auf die spannende neue Aufgabe“, so Michael Nowotny. Nowotny folgt auf Jens

Becker, der das Krankenhaus seit Januar 2019 leitete und aus privaten Gründen

verlassen wird.

Das AGAPLESION ELISABETHENSTIFT DARMSTADT gGmbH bietet als leistungsfähiges

Krankenhaus der Regelversorgung mit integrierten zertifizierten Zentren ein

breit gefächertes medizinisches Leistungsangebot: Von der Inneren Medizin mit

den Schwerpunkten Gastroenterologie, Kardiologie, und Pneumologie, über die

Allgemein- und Viszeralchirurgie, an die das Magen-Darm-Zentrum angegliedert

ist, bis hin zu Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin. Seit 20 Jahren

verfügt das Elisabethenstift über eine Klinik für Geriatrie und damit über

langjährige Erfahrung in der Behandlung älterer Menschen. Die integrierte

Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie stellt einen wichtigen

Bestandteil der wohnortnahen psychiatrischen Versorgung in Darmstadt dar. Auch

ein Zentrum für Palliativmedizin, zu dem auch das AGAPLESION ELISABETHENSTIFT

Elisabethen-Hospiz gehört, befindet sich auf dem Campus.

Quelle: Presse, 02.12.2021