AGAPLESION gAG bekommt neue Vorständin Personal (Pressemitteilung).

Deutschlands größtes christliches Gesundheitsunternehmen hat die letzte vakante

Position im neuen Vorstand besetzt. Der Aufsichtsrat der AGAPLESION gAG beruft

Constance von Struensee zur neuen Vorständin Personal (CHRO). Sie wird das Amt am 1. Juli 2021 übernehmen. Mit dieser Entscheidung ist die strategische Neuausrichtung des Vorstandes abgeschlossen. Mit Constance von Struensee begrüßen wir eine gleichermaßen erfahrene und kreative Expertin für den

Personalbereich im neuen Vorstand von AGAPLESION. Sie bringt alles mit, um AGAPLESION als attraktiven Arbeitgeber in einem hart umkämpften Arbeitsmarkt weiterzuentwickeln. Mit dem vierköpfigen Vorstand haben

wir nun die Weichen für eine erfolgreiche Zukunftsgestaltung gestellt. Im Namen

des Aufsichtsrates wünsche ich Constance von Struensee viel Erfolg und Gottes

Segen für ihre neue Aufgabe“, so Hans-Jürgen Steuber, Vorsitzender des

AGAPLESION Aufsichtsrats.

Constance von Struensee blickt auf langjährige Erfahrungen in internationalen

Konzernen mit Fokus auf werteorientierter, nachhaltiger und moderner

Personalarbeit zurück. Als Executive Vice President Group HR trug die Juristin

zuletzt die Verantwortung für über 8.700 Mitarbeitende in einem international

agierenden Konzern. Constance von Struensee lebt mit ihrem Mann und ihrer

Tochter in Aschaffenburg.

Dr. Markus Horneber wurde Ende vergangenen Jahres für weitere fünf Jahre in

seinem Amt als Vorstandsvorsitzender (CEO) bestätigt. Jörg Marx, Vorstand

Krankenhäuser / Wohnen&Pflegen (COO), wurde zudem für die kommenden fünf Jahre

zum Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Sebastian Polag übernahm

zum 1. Januar 2021 den Posten als neuer Vorstand Finanzen / IT (CFO). Constance

von Struensee komplettiert somit ab Sommer als Vorständin Personal (CHRO) den

Vorstand der AGAPLESION gAG.

Quelle: Pressemitteilung, 18.03.2021