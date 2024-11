Agaplesion Mitteldeutschland gGmbH mit neuer Geschäftsführerin

Neue Krankenhausmanagerin übernimmt Geschäftsführung in der Agaplesion Mitteldeutschland gGmbH (Pressemeldung).

Personelle Veränderungen in der AGAPLESION MITTELDEUTSCHLAND gGmbH: Am 1. Dezember 2024 wird Juliane Domke in die Geschäftsführung einsteigen und fortan gemeinsam mit Dirk Herrmann für die Gesundheitseinrichtungen von AGAPLESION in der Region Mitteldeutschland verantwortlich sein. Domke hat das Amt von Cornelia Schricker übernommen, die Ende September 2024 in den Ruhestand verabschiedet wurde.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Juliane Domke eine aufstrebende Krankenhausmanagerin im AGAPLESION Verbund begrüßen dürfen. Ich bin davon überzeugt, dass sie mit ihrem umfangreichen Know-how unsere Einrichtungen in der Region positiv weiterentwickeln wird. Für ihren Einstieg bei uns wünsche ich ihr viel Erfolg, Freude und Gottes Segen“, so Dr. Markus Horneber, Vorstandsvorsitzender der AGAPLESION gAG.

„Cornelia Schricker danke ich, auch im Namen des gesamten Vorstands, sehr für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit. Für ihren neuen Lebensabschnitt wünschen wir ihr alles erdenklich Gute“, ergänzt Horneber.

Juliane Domke studierte Rechtswissenschaften an der Universität Leipzig. Nach dem Rechtsreferendariat in Sachsen startete sie zunächst als Personalberaterin in einem bundesweit tätigen Unternehmen in Berlin. Im Jahr 2016 wechselte Domke ins Gesundheitswesen und absolvierte ein Management Trainee Programm an mehreren Standorten eines großen privaten Krankenhausträgers. Erste Führungsverantwortung übernahm sie 2018 als Klinikmanagerin eines privaten Krankenhauses in Hamburg. Seit 2021 leitete Domke als Geschäftsführerin ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung in Mecklenburg-Vorpommern.

Die AGAPLESION MITTELDEUTSCHLAND gGmbH gehört zum größten diakonischen Gesundheitskonzern Deutschlands – der AGAPLESION gAG. Die Gesundheitseinrichtungen der AGAPLESION MITTELDEUTSCHLAND gGmbH bieten in der Region rund um Sachsen und Sachsen-Anhalt modernste Medizin und Pflege für Menschen in allen Lebensphasen. Rund 3.000 Mitarbeiter:innen versorgen die Menschen nach höchsten medizinisch-pflegerischen Standards. Das christlich geprägte Leitbild fördert die werteorientierte Unternehmenskultur in den Einrichtungen und die ganzheitliche Zuwendung zu den Patienten und Patientinnen, Bewohner:innen und Gästen. Zu den Einrichtungen zählen vier Krankenhausstandorte, mehrere Medizinische Versorgungszentren, Wohn- und Pflegeeinrichtungen und Hospize, sowie eine Servicegesellschaft und zwei Berufsfachschulen für Gesundheitsfachberufe.

Quelle: Pressemeldung, 20.11.2024