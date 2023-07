Alb-Fils-Kliniken: Bilanzverlust steigt auf 10,7 Millionen Euro

Alb-Fils-Kliniken: Trotz Leistungsplus steigt im Jahresabschluss 2021 das Defizit auf 10,7 Millionen Euro (Geschäftsbericht 2021, PDF, 8 MB).

Die ALB FILS KLINIKEN GmbH konnten Corona-bedingt in 2021 ihr Jahresergebnis nicht verbessern. In der heutigen Sitzung des Kreistages machte der Kaufmännische Geschäftsführer der Kliniken, Wolfgang Schmid, deutlich, dass es im Jahresverlauf 2021 zwar gelungen sei, das

Leistungsvolumen im stationären wie im ambulanten Bereich wieder zu steigern, das geplante Ergebnis aber nicht erreicht werden konnte. Insgesamt ist der Bilanzverlust auf 10,7 Millionen Euro

gestiegen. „Mit den medizinisch-pflegerischen und den organisatorischen

Herausforderungen, die Corona an uns stellt, können wir inzwischen gut umgehen.

Die Folgen der Pandemie für die Ertragslage allerdings sind deutlich spürbar

und für uns auch kaum beeinflussbar“, so Schmid. Als die primären Kostentreiber

neben der Pandemie sieht er außerdem den eklatanten Fachkräftemangel sowie die

stark gestiegenen Sachkosten.

Zwei Jahre in Folge sind bundesweit die Jahresabschlüsse der Kliniken von den

Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Auch im Geschäftsjahr 2021 führte die

Pandemie zum einen zu spürbaren Mehrkosten, zum anderen zu fehlenden Erlösen

durch geringere Patientenzahlen. Viele Kliniken in Deutschland konnten die sich

daraus ergebende finanzielle Deckungslücke für 2021 zwar rechnerisch

ausgleichen, aber nur dank staatlicher Ausgleiche und Hilfen. Bei etlichen

Kliniken reichte selbst diese staatliche Unterstützung nicht aus, um für den

Jahresabschluss 2021 ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Denn die Höhe der

Ausgleiche und Hilfen wurden auf Grundlage des Jahresergebnisses 2019

berechnet, das von der Corona-Pandemie noch nicht betroffen war. Hatte eine

Klinik allerdings schon 2019 kein ausgeglichenes Ergebnis – und das war bei der

Mehrzahl der Kliniken in Deutschland der Fall – reichen die darauf berechneten

Ausgleiche und Hilfen auch für das Geschäftsjahr 2021 nicht aus. Die Prognose

für das aktuelle Jahr, das ebenfalls zum Corona-Jahr zu werden droht, sieht

zwar etwas besser aus, ist aber noch sehr vage. „Wir haben das Jahr 2021 mit

einem erheblichen Defizit abgeschlossen und gehen derzeit davon aus, dass es in

2022 nicht zu einer erheblichen Ergebnisverbesserung kommen wird“, sagt

Wolfgang Schmid.

Zusammen mit ihren Kollegen im QuMiK-Verbund, dem 15 große kommunale

Krankenhausträger in Baden-Württemberg angehören, üben die beiden

Geschäftsführer der ALB FILS KLINIKEN Kritik an der Politik. „Es ist den

Kliniken inzwischen nicht mehr möglich, eine verlässliche Unternehmensplanung

aufzustellen, denn auch im zweiten Corona-Jahr ließ man uns lange Zeit darüber

im Unklaren, ob Hilfspakete gewährt werden und in welcher Höhe diese

ausfallen“, so der Medizinische Geschäftsführer Dr. Ingo Hüttner. Die

Liquidität der Kliniken könne deshalb oft nur durch Bürgschaften oder Kredite

der kommunalen Gesellschafter aufrechterhalten werden und der Fortbestand sei

von den Zuschüssen der Gesellschafter abhängig.

Die Geschäftsführer des QuMiK-Verbunds weisen unisono darauf hin, dass

politische Entscheidungen schneller getroffen werden und das deutsche

Gesundheitssystem und dessen Finanzierung dringend reformiert werden müssen.

Die zunehmende Verlagerung von einer stationären hin zu einer ambulanten

Patientenversorgung sowie die unaufhaltsam fortschreitende Digitalisierung in

der Medizin werden zu neuen Versorgungsstrukturen führen, bei denen die bislang

scharfen Trennlinien bei der Versorgung und Finanzierung zwischen Kliniken und

niedergelassenen Ärzten weitgehend aufgehoben werden. Dr. Ingo Hüttner sieht

hier dringenden Handlungsbedarf der Politik, „die diese Entwicklungen zwar seit

mehreren Jahren sieht, aber dennoch nicht mit einer entsprechenden

Rahmengesetzgebung und neuen Finanzierungsmodellen darauf reagiert“.

Der Geschäftsbericht 2021 der ALB FILS KLINIKEN mit dem detaillierten

Jahresabschluss ist auf der Homepage der ALB FILS Kliniken unter

https://www.alb-fils-kliniken.de/ueber-uns/publikationen/ zu finden.

Quelle: Medienunterrichtung, 15.07.2022