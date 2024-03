Ambulante Gesundheitsleistungen rücken in den Fokus (Pressemitteilung).

Gemeinsam mit der Europaparlamentsabgeordneten Birgit Sippel sowie der Bundestagsabgeordneten Nezahat Baradari besuchte die SPD-Landtagskandidatin Christin-Marie Stamm (alle SPD) die Katholische Hospitalgesellschaft Südwestfalen (KHS) am Krankenhausstandort St. Martinus-Hospital.

In lockerer Runde führten die drei Politikerinnen Gespräche mit KHS-Geschäftsführer Dr. Gereon Blum, Pflegedirektor Tobias Quast und der stellvertretenden Vorsitzenden

der Mitarbeitervertretung Alexandra Koch. Dabei ging es allgemein um die beiden

Krankenhausstandorte in Olpe und Lennestadt sowie das Gesundheitssystem im

ländlichen Raum. Positiv betonte Dr. Gereon Blum, dass die KHS sich nicht über

einen Mangel an Pflegekräften beklagen könne. „Mitarbeitende aus der

Berufsgruppe sind hier verwurzelt und pendeln selten zur Arbeit, das ist unser

Vorteil“ erklärte Dr. Blum. Anders sehe es da beim ärztlichen Personal aus –

hier geht mitunter mit dem Job- ein Wohnortwechsel einher. „Wir müssen daher

Anreize schaffen und jungen Medizinern Möglichkeiten der Weiterbildung bieten,

um sie für uns zu gewinnen.“

[...]

Quelle: Pressemitteilung, 22.03.2022