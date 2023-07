AMEOS Klinikum Haldensleben mit neuem Krankenhausdirektor (Pressemitteilung).

Am 1. Juni 2021 übernimmt Paul Beilke als Krankenhausdirektor die Leitung des AMEOS Klinikums in Haldensleben. Der studierte Diplom-Betriebswirt kommt von einem Mitbewerber, wo er als Geschäftsführer ein Klinikum in Nord-Thüringen leitete. Für Beilke ist es ein

Wiedersehen mit AMEOS und dem Klinikum in Haldensleben, bei dem er bereits mehrere Jahre als stellvertretender Krankenhausdirektor tätig war.

Nach seinem Studium an der Uni Greifswald hatte Paul Beilke das AMEOS

Traineeprogramm absolviert und das Klinikgeschäft als Assistent der

Krankenhaudirektion in der Regionalzentrale in Aschersleben von der Pike auf

gelernt. „Es ist für mich eine große Freude, jetzt zu AMEOS zurückzukehren,

noch dazu in der verantwortungsvollen Position als Krankenhausdirektor“,

berichtet er. „Ich kann in meiner beruflichen Heimat wieder Fuß fassen und noch

dazu bei meiner Familie in der Nähe von Magdeburg sein“. Er ergänzt: „Der

Kontakt zu AMEOS war auch in der Zwischenzeit nie abgerissen, AMEOS war meine

erste Berufsstation, das verbindet“. Sowohl mit dem Regionalgeschäftsführer von

AMEOS Ost, Freddy Eppacher, als auch mit dessen Vorgänger und jetzigen

Vorstand, Frank-Ulrich Wiener, hatte er den Kontakt gehalten.

Freddy Eppacher unterstreicht diese gute Verbindung: „Die Rückkehr von Herrn

Beilke als Krankenhausdirektor für unser Klinikum in Haldensleben ist ein

Glücksfall für AMEOS Ost. Paul Beilke versteht das Klinikgeschäft, er weiß um

die großen Herausforderungen, die im Gesundheitsbereich anstehen und er kennt

AMEOS. Dazu kommt eine hervorragende B-Note, das heißt, es passt auch auf der

persönlichen Ebene in der Zusammenarbeit sehr gut.“

Paul Beilke, der verheiratet ist und einen kleinen Sohn hat, bleibt jetzt noch

knapp ein Monat bis zu seinem Start: „Ich kann es kaum erwarten, das Team in

Haldensleben wiederzusehen, bekannte Gesichter zu begrüßen und neue

Kolleg*innen kennen zu lernen. Zusammen werden wir die Herausforderungen der

Zukunft meistern und gemeinsam in die post-Pandemie-Zeit starten. Freddy

Eppacher ergänzt: „Paul Beilke ist ein schönes Beispiel dafür, dass unser

Unternehmen auch für Führungskräfte ein attraktiver Arbeitgeber ist, zu dem man

gerne zurückkehrt.“

Quelle: Pressemitteilung, 10.05.2021