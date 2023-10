ANEVita-Kliniken Aurich, Emden, Norden: Geburtskliniken werden ab April konzentriert (Pressemitteilung).

Das Standortentwicklungskonzept für die Kliniken Aurich, Emden und Norden wurde im Dezember 2020 vom Rat der Stadt Emden und dem Kreisrat des Landkreises Aurich beschlossen. Die Realisierung einzelner Maßnahmen hat begonnen. Die zwei bisherigen Geburtskliniken in Emden und Aurich werden am Standort der

Ubbo-Emmius-Klinik in Aurich zu einer gemeinsamen Einheit zusammengeführt.

Entgegen der bisherigen Planung muss die Konzentration der Geburtsbereiche zum

31. März erfolgen, da die meisten Hebammen des Emder Kreißsaals das Klinikum

aufgrund der zu erwartenden Schließung auf eigenen Wunsch verlassen werden.

Ursprünglich war die Umsetzung zur Mitte des Jahres vorgesehen. „Die

Zielsetzung des gesamten Standortentwicklungskonzeptes ist die Sicherstellung

einer hohen Qualität der medizinischen Versorgung in der Region bis zur

Inbetriebnahme der Zentralklinik. Mit dieser Maßnahme sichern wir diese

Versorgungsqualität für Neugeborene und ihre Mütter sowie für Kinder und

Jugendliche“, sagt Dr. Astrid Gesang, Medizinische Geschäftsführerin der

Trägergesellschaft.

Es gibt auch weiterhin Angebote für Schwangere am Standort Emden. Dazu gehören

regelmäßige Hebammensprechstunden. Zusätzlich soll es Akupunktur, Homöopathie

und allgemeine Informationen zur Schwangerschaft und Geburt im Klinikum in

Emden geben. Ansprechpartnerin für Fragen von Schwangeren für dieses Thema ist

Nadine Düselder, Abteilungsleiterin der Gynäkologie. Nadine Düselder ist unter

der Rufnummer 04921/983771 erreichbar.

Weiterhin stehen den Bürgerinnen und Bürgern in Emden die ambulanten Angebote

der Medizinischen Versorgungszentren der Fachbereiche Kinder- und

Jugendmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Gynäkologie zu den bekannten

Sprechzeiten zur Verfügung.

Darüber hinaus bietet die UEK in Aurich werdenden Eltern zahlreiche Angebote

rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und Nachsorge. „Die sichere

Versorgung im Kreißsaal und in der angeschlossenen Kinderklinik befindet sich

auf höchstem Niveau und hat für uns Priorität“, betont Dr. Helmut Reinhold,

Direktor der Frauenklinik. Dazu gehört es, dass in Aurich eine verlässliche,

durch ausreichend Fachpersonal gestützte, 24-stündige klinische Versorgung

vorgehalten wird. „Wir sind mit unseren vier Kreißsälen sehr gut aufgestellt

und freuen uns auf die werdenden Eltern aus Emden und Umgebung“, sagt Dr.

Reinhold.

Das Standortentwicklungskonzept sichert vor dem Hintergrund der sich weiter

verschärfenden gesetzlichen Rahmenbedingungen die medizinische Versorgung der

Kliniken Aurich, Emden und Norden bis zur geplanten Inbetriebnahme der

Zentralklinik Ende 2027. Das Konzept sieht für Emden gleich mehrere Punkte vor:

Die Gynäkologien aus Aurich und Emden werden im Laufe des zweiten Quartals

dieses Jahres in der Seehafenstadt zu einer gemeinsamen Einheit

zusammengefasst. Darüber hinaus werden Anfang April ein Thoraxchirurg

(Behandlung des Brustraumes) sowie ein Neuroradiologe (Behandlung des Zentralen

Nervensystems) ihre Arbeit im Emder Klinikum aufnehmen. Mit ihrer Expertise

stärken sie die Fachbereiche und bauen diese weiter aus. Ausschlaggebend dafür

ist, dass die Zahl der Patienten im Bereich der Pneumologie (Lungenheilkunde)

und Neurologie (Lehre des Nervensystems) in den nächsten Jahren um 15

beziehungsweise 20 Prozent steigen wird. Emden wird dieser Entwicklung gerecht

und investiert Millionen in die jeweiligen Abteilungen.

Auf der Internetseite der Trägergesellschaft der Kliniken unter www.anevita.de

sind alle Informationen rund um das vielfältige medizinische Versorgungsangebot

der Standorte verfügbar.

Die Trägergesellschaft der Kliniken und die Stadt Emden werden während der

Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 17. März um 17 Uhr in der Nordseehalle

genauer auf die Entwicklung der Geburtskliniken eingehen. Dabei sollen auch

Fragen der Bevölkerung beantwortet werden. Dazu haben die Bürgerinnen und

Bürger schon jetzt die Gelegenheit, ihre Fragen vorab per Mail an

presse@traegergesellschaft.de zu stellen.

In diesem Zusammenhang werden in der Sitzung darüber hinaus auch weitere

unterstützende und begleitende Angebote der Stadt Emden im Rahmen der Frühen

Chancen/Frühen Hilfen und anderer Institutionen wie der Offenen

Hebammensprechstunde vorgestellt werden.

Quelle: Pressemitteilung, 10.03.2021