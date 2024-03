Asklepios beruft neue Regionalgeschäftsführung für Sachsen und Sachsen-Anhalt (Pressemitteilung).

Jana Uhlig übernimmt zum 1. April 2021 die Regionalgeschäftsführung für Sachsen-Anhalt und Sachsen. Patrick Hilbrenner, bisher Regionalgeschäftsführer, übernimmt Geschäftsführung des RHÖN Klinikum Frankfurt (Oder). Klinikstandorte in Sachsen und Sachsen-Anhalt werden weiter ausgebaut. Hamburg, 12. Februar

2021 – Die Asklepios Kliniken Gruppe hat Jana Uhlig zur Regionalgeschäftsführerin für die Asklepios Kliniken der Region Sachsen/Sachsen-Anhalt berufen. Jana Uhlig tritt die Stelle zum 1. April 2021

an und folgt in dieser Position auf Patrick Hilbrenner, der zeitgleich die

Geschäftsführung des Klinikums Frankfurt (Oder) bei der RHÖN-KLINIKUM AG

übernimmt. In der neuen Position ist sie für die Kliniken in Hohwald, Sebnitz,

Radeberg sowie Weißenfels verantwortlich. Bisher war Jana Uhlig

Geschäftsführerin der Asklepios Klinik Weißenfels.

„Mit Jana Uhlig haben wir eine außerordentlich kompetente und leistungsstarke

Managerin für die Regionalgeschäftsführung unserer Kliniken in Sachsen und

Sachsen-Anhalt berufen und sind sicher, dass sie mit viel Energie dazu

beitragen wird, unsere Einrichtungen weiter zu stärken und auszubauen“, sagt

Kai Hankeln, Chief Executive Officer (CEO) der Asklepios GmbH & Co. KgaA. „Wir

danken Patrick Hilbrenner für die geleistete Arbeit bei Asklepios und freuen

uns, dass er im Rahmen der neuen Partnerschaft mit der RHÖN-KLINIKUM AG künftig

Verantwortung für die Leitung des Klinikums Frankfurt (Oder) übernimmt. Wir

wünschen ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg!“, so Kai Hankeln.

Die Ernennung der neuen Regionalgeschäftsführung ist ein deutliches Bekenntnis

der Asklepios Kliniken Gruppe zu den vier Klinikstandorten Standorten in

Mitteldeutschland: „Gerade in unserer Region sind gut funktionierende und

zukunftssichere Kliniken ein wesentlicher Standortfaktor der Daseinsfürsorge,

das zeigt nicht zuletzt die Pandemie- Situation der letzten Monate“, erklärt

Jana Uhlig. „Wir werden die Klinikstandorte weiterhin gezielt ausbauen und an

die Bedürfnisse der Menschen der Region anpassen: Alltagsversorgung für

Familien, Expertenmedizin für ältere Menschen und versierte Spezialisten für

eine immer bessere Lebensqualität.“

Quelle: Pressemitteilung, 12.02.2021