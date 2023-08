Asklepios Klinik Germersheim schließt Geburtshilfe zum 1. 1. 2019 (Pressemitteilung).

Germersheim, 29. November 2018. Ende September erreichte die Leitung der

Asklepios Klinik Germersheim ein überraschendes Kündigungsschreiben des

kompletten Hebammen-Teams. Seither hat die Klinikleitung alle erdenklichen

Anstrengungen unternommen, um die absehbar zum Jahreswechsel unbesetzten

Stellen in ausreichender Zahl neu zu besetzen. Dies ist leider trotz

intensivster Anstrengungen nicht gelungen. Ohne Hebammen ist eine Fortführung

der Geburtshilfe aber nicht möglich. Daher wird die Klinik die Abteilung

Geburtshilfe notgedrungen zum 1. Januar 2019 schließen. Der Versorgungsauftrag

wurde bereits an das Land zurückgeben. Die Hebammen wollen nach aktuellem

Kenntnisstand zukünftig mit dem Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer

kooperieren.

„Wir bedauern diese Entwicklung außerordentlich, auch für die Schwangeren, die

nun weitere Wege auf sich nehmen müssen. Allerdings blieb uns durch die seitens

der Hebammen vollzogene Kündigung keine andere Wahl“, so Klinikgeschäftsführer

Frank Lambert. „Die Aussichten auf Erfolg für eine Nachbesetzung der Stellen

waren leider von Anfang an schlecht, denn es herrscht bundesweit ein

dramatischer Mangel an Hebammen. Eine Weiterführung der Geburtshilfe in der

Klinik Germersheim wäre zwar auch mit sechs statt der bislang zwölf Hebammen

vorübergehend möglich gewesen, um eine Betreuung der Schwangeren rund um die

Uhr zu gewährleisten. Dies jedoch in deutlich reduziertem Umfang. Doch selbst

diese Handvoll Hebammen war auf dem Stellenmarkt nicht verfügbar,“ so Frank

Lambert. „Das alles ist auch deshalb besonders tragisch, weil unsere

Geburtsstation in Germersheim aufgrund ihres positiven Images und ihrer

bekanntermaßen besonderen Ausrichtung weit über die Region hinaus Ansehen

genießt und über entsprechenden überregionalen Zuspruch von werdenden Eltern

verfügt“, so Dr. Stefan Pastor, Chefarzt der Abteilung Gynäkologie und

Geburtshilfe.

Die Klinikleitung bedankt sich ausdrücklich bei den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern der Abteilung Geburtshilfe für die über die vielen Jahren

erbrachte hervorragende Leistung. Sie haben mit ihrer Kompetenz und ihrer

Fürsorge für die Patientinnen und Neugeborenen maßgeblich zum hohen Ansehen der

Klinik beigetragen! Auch den vielen Tausend Eltern, die der Geburtshilfe der

Klinik ihr Vertrauen geschenkt haben, sei an dieser Stelle Dank

ausgesprochen.

Die gynäkologische Station wird auch ohne das Angebot der Geburtshilfe bestehen

bleiben. Der Schwerpunkt der Station wird in der operativen Frauenheilkunde ab

Januar abgebildet werden.

Ein weiteres zentrales Element der künftigen Standortstärkung ist der Ausbau

der Abteilung für Innere Medizin. Hier wird das Leistungsangebot für Patienten

mit Magen-Darm-Erkrankungen und im Rahmen der Schlaganfallversorgung deutlich

ausgebaut. Hierzu wird die Klinik in Kürze gesondert berichten. Darüber hinaus

wird die Klinik eine weitere neue Fachrichtung errichten. Die Klinik wird einen

weiteren Schwerpunkt im Bereich der Psychosomatik etablieren. „Der

Versorgungsbedarf im Bereich der Psychosomatik ist gegeben und wird in den

kommenden Jahren weiter steigen. Aus diesem Grund werden wir in diesem Bereich

einen weiteren Schwerpunkt in Germersheim bilden. Unter anderem ist im Bereich

der Frauenheilkunde eine Verknüpfung von operativer Gynäkologie mit

psychosomatischen Versorgungsangeboten – zum Beispiel nach Brustoperationen –

eine optimale Versorgungserweiterung“, so Frank Lambert.

Psychosomatik – Hintergundinformationen

Die Psychosomatik befasst sich mit Krankheiten und Leidenszuständen, an deren

Verursachung psychosoziale und psychosomatische Faktoren (einschließlich

dadurch bedingter körperlich-seelischer Wechselwirkungen) maßgeblich beteiligt

sind. Innerhalb eines Jahres durchleben in Deutschland 37% der Frauen und 25%

der Männer eine psychische Störung. Die Wahrscheinlichkeit, während seines

Lebens an einer behandlungsbedürftigen psychischen Störung zu erkranken, liegt

bei bis zu 50 Prozent. Der grundsätzliche Wandel unserer Gesellschaft im

Medienzeitalter verlangt vom Menschen eine erhebliche psychische und mentale

Belastbarkeit. Dies hat auch zu einer deutlichen Veränderung des Spektrums der

Beschwerde-/Krankheitsbilder geführt. So hat z.B. die Gruppe der

Erschöpfungssyndrome („Burnout“) eine erhebliche Zunahme erfahren; sie steht in

einem direkten Zusammenhang mit Entfremdungsprozessen am Arbeitsplatz, die

unter einem erhöhten Qualifikationsdruck, einer niemals ruhenden

Informationstechnologie, einer wachsenden Angst vor Kündigung, Kränkung oder

Niederlage, vermehrt auftreten. Hinzu kommen die zahllosen reaktiven Störungen

(Anpassungsstörung), die auch als Überforderungssyndrome bezeichnet werden

könnten. Auch das Thema Mobbing zeigt - unabhängig von der nosologischen

Einordnung - wie häufig Menschen sich von ihrer Arbeit und ihren Kollegen

bedroht fühlen und die Fähigkeit verloren haben, ihre Geschicke noch

ausreichend zu steuern. Ebenso lassen sich die Schmerzsyndrome und sogenannte

funktionelle Störungen, die häufig erhebliche Folgekosten verursachen, in

diesen Kontext stellen; Schmerz entsteht, wenn die körperliche oder psychische

Unversehrtheit gefährdet ist. Ein drohender Ausschluss aus dem

gesellschaftlichen Kontext kann, wie aktuelle Studien eindrucksvoll zeigen,

Schmerzen verursachen.

Quelle: Pressemitteilung, 28.12.2018