Asklepios Orthopädische Klinik Lindenlohe mit neuer Klinikmanagerin (Asklepios).

Verstärkung für das Führungsteam der Klinik und Unterstützung bei der operativen Steuerung der Klinik. SCHWANDORF. Die Asklepios Orthopädische Klinik Lindenlohe hat eine neue Klinikmanagerin. Laura Broening unterstützt Geschäftsführer Daniel Weiß als rechte Hand u.a. bei der strategischen und operativen

Steuerung der Klinik sowie bei der jährlichen Wirtschafts- und Investitionsplanung. Darüber hinaus übernimmt Frau Broening eigenständig klinikweite Organisationsprojekte. Die

28jährige studierte Gesundheitsökonomin folgt Andrea Stein nach, die ihr

beruflicher und privater Weg aus den Landkreis Schwandorf hinausführte.

Nach dem Studium in Wuppertal und Bayreuth absolvierte Laura Broening

erfolgreich das Asklepios Management Nachwuchsführungskräfteprogramm an der

Asklepios Klinik Seesen und den Asklepios Harzkliniken, in Lindenlohe freut sie

sich „auf eine Fachklinik, deren ausgezeichneter Ruf weit über die regionalen

Grenzen hinaus reicht und die dennoch eine familiäre und sehr kollegiale

Atmosphäre pflegt“. Hier lässt es sich gut arbeiten und Dinge bewegen – Daniel

Weiß freut sich sehr über die „Unterstützung einer kompetenten Klinikmanagerin,

die sachliche Professionalität und fachliche Qualität mit einer gehörigen

Portion Menschlichkeit verbindet“. Beides komme ihr zugute in einem

vielfältigen Aufgabengebiet, in dem man mit den verschiedensten Berufsgruppen

innerhalb einer Klinik zusammenarbeitet.

Zum Hintergrund: Ärzte und Pflegedienst – wer an eine Klinik denkt, sieht vor

allem die Experten und Mitarbeiter*innen, die unmittelbar für die Behandlung

und Therapie der Patienten zuständig sind. Damit der Betrieb eines

Krankenhauses aber „rund“ läuft, ist auch eine Verwaltung entscheidend, die

sich um Organisation und die betriebswirtschaftlichen Belange kümmert.

Asklepios stellt dazu bundesweit in den allermeisten Kliniken jedem

Geschäftsführer einen Klinikmanager zur Seite.

Quelle: Asklepios, 20.10.2021