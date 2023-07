Asklepios Psychiatrie Niedersachsen GmbH mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Zum 01.12.2021 wird Jannis Preus zum Geschäftsführer der Asklepios Psychiatrie Niedersachsen GmbH mit den Asklepios Fachkliniken Göttingen und Tiefenbrunn bestellt. Er wird die Kliniken gemeinsam mit Manfred Huppertz operativ leiten, bis dieser Mitte des Jahres 2022 in den Ruhestand geht. Huppertz ist

als Geschäftsführer der Kliniken seit 2012 tätig. Jannis Preus war zuletzt in der Asklepios Klinik Nord als Klinikmanager beschäftigt.

Preus hat Betriebswirtschaftslehre an der Martin Luther-Universität

Halle-Wittenberg, sowie an der Budapest University of Technology and Economics

in Ungarn und abschließend Gesundheitsmanagement (MBA) an der Universität

Hamburg studiert. Nach Tätigkeiten als Trainee bei Asklepios in der

Schlossbergklinik Bad König und Hamburg Altona wurde er Klinikmanager in Bad

Oldesloe, bis er nachfolgend als Klinikmanager an die Asklepios Klinik Nord

wechselte.

Wir wünschen Herrn Preus einen guten Start und viel Erfolg in seiner neuen

Funktion!

Quelle: Pressemitteilung, 29.11.2021