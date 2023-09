Aufsichtsrat der Charité bestellt neuen Vorstandsvorsitzenden (Pressemitteilung).

In seiner Sitzung am heutigen Montag, den 17. Dezember 2018, hat der Aufsichtsrat der Charité – Universitätsmedizin Berlin Prof. Dr. Heyo Kroemer zum nächsten Vorstandsvorsitzenden der Charité bestellt. Er soll damit zum 1. September 2019 die Nachfolge von

Prof. Dr. Karl Max Einhäupl antreten, der die Berliner Universitätsmedizin seit 2008 leitet.

Der Regierende Bürgermeister von Berlin und Charité-Aufsichtsratsvorsitzende

Michael Müller erklärt: „Es ist uns wieder gelungen, die bestmögliche Besetzung

für den Vorstandsvorsitz der Charité zu finden. Mit Professor Heyo Kroemer

haben wir für diese höchst anspruchsvolle Aufgabe einen herausragenden

Wissenschaftsmanager gewinnen können, der zu den erfahrensten und

profiliertesten Leitungspersönlichkeiten in der deutschen Universitätsmedizin

gehört. Ich freue mich auf unsere zukünftige Zusammenarbeit und bin zugleich

sehr dankbar, dass sich die Charité unter dem Vorsitz von Professor Karl Max

Einhäupl in den letzten Jahren so außerordentlich erfolgreich entwickelt hat

und von ihm auch in den nächsten Monaten auf Erfolgskurs gehalten wird.“

Zu seiner Bestellung als Vorstandsvorsitzender sagt Prof. Heyo Kroemer: „Ich

danke dem Aufsichtsrat unter Vorsitz des Regierenden Bürgermeisters für das mir

entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Die

Charité und der Medizinstandort Berlin haben nicht nur einen hervorragenden

Ruf, sondern auch ein großes Zukunftspotenzial, das ich gemeinsam mit den

Charité-Beschäftigten und den verschiedenen Akteuren in der Hauptstadt

gestalten und weiterentwickeln will. Ich komme sehr gerne nach Berlin, auch

wenn das heißt, eine andere führende Medizinstadt dafür verlassen zu müssen.“

Prof. Karl Max Einhäupl, Vorstandsvorsitzender der Charité, sagt: „Mit

Professor Kroemer wird ein in Forschung, Klinikmanagement und

Wissenschaftspolitik gleichermaßen ausgewiesener Kollege die Berliner

Universitätsmedizin führen. Ich freue mich, dass Professor Kroemer mit neuen

Akzenten den Erfolgskurs der Charité in Richtung wissenschaftlicher Exzellenz,

Versorgung mit Spitzenmedizin und wirtschaftlicher Stabilität fortsetzen wird.

In den nächsten Jahren gilt es, die wissenschaftliche Sichtbarkeit der Charité

weiter auszubauen, die Anstrengung in der Digitalisierung zu intensivieren

sowie das Berlin Institute of Health (BIH) zum Erfolg zu führen. So wird die

Berliner Marke Charité weiter an internationaler Strahlkraft gewinnen.“

Prof. Dr. Heyo Kroemer

Der Pharmakologie-Professor Heyo Kroemer leitet seit 2012 als hauptamtlicher

Dekan und Sprecher des Vorstands die Universitätsmedizin Göttingen. Er ist seit

2012 zudem Präsident des Medizinischen Fakultätentages, dem bundesweit 38

medizinische Fakultäten angehören. Von 2000 bis 2012 war er Dekan der

Medizinischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität und ab 2011

Wissenschaftlicher Vorstand der Greifswalder Universitätsmedizin.

Charité – Universitätsmedizin Berlin

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin hat eine über 300-jährige Geschichte

und gehört zu den größten Universitätskliniken Europas. Sie ist die gemeinsame

medizinische Fakultät von Freier Universität Berlin und Humboldt-Universität zu

Berlin. Auf insgesamt vier Standorte verteilt, zählt sie rund 100 Kliniken und

Institute, die in 17 CharitéCentren gebündelt sind. Mit konzernweit 17.500

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Charité einer der größten Arbeitgeber

Berlins. Im Jahr 2017 hat sie über 1,7 Milliarden Euro Gesamteinnahmen

erwirtschaftet. Prof. Dr. Karl Max Einhäupl kam 1992 als Professor für

Neurologie an die Humboldt-Universität zu Berlin und leitete bis 2008 die

Klinik für Neurologie als deren Direktor. Er war von 2001 bis 2006 Vorsitzender

des Wissenschaftsrates. Seit 2008 ist er Vorsitzender des Vorstands der

Charité.

Quelle: Pressemitteilung, 17.12.2018