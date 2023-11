Aufsichtsrat der Sana Kliniken AG beruft neue Vorständin

Neues Mitglied im Vorstand der Sana Kliniken AG (Medienmitteilung).

Neues Mitglied im Vorstand der Sana Kliniken AG: Die Porsche-Managerin Konstanze Marinoff startet zum 1. Februar 2023 als Arbeitsdirektorin. Sie wird gleichzeitig die Verantwortung für "People & Culture" übernehmen. Der Aufsichtsrat der Sana Kliniken AG beruft Konstanze Marinoff in den Vorstand

des führenden integrierten Gesundheitsdienstleisters. Zum 1. Februar 2023 wird

sie im Vorstand die Verantwortung für "People & Culture" übernehmen und

gleichzeitig Arbeitsdirektorin des Unternehmens werden. Die 49-jährige

Top-Managerin kommt von der Porsche AG, wo sie in den vergangenen 25 Jahren

verschiedene Funktionen und Führungspositionen im HR-Bereich innehatte. Zuletzt

verantwortete Konstanze Marinoff das zentrale Recruiting & HR Marketing sowie

die Führungskräftekommunikation des Sportwagenherstellers. Sie tritt die

Nachfolge von Jan Stanslowski an, der die Sana Kliniken auf eigenen Wunsch nach

20 Jahren, davon 17 Jahre im Vorstand beziehungsweise der Geschäftsleitung der

Sana Kliniken, Ende November verlassen wird.

Die Herausforderungen im Personalbereich sind gerade im Gesundheitswesen groß:

Im Vordergrund werden die Attraktivität sowohl der Sana Kliniken als

leistungsstarker Arbeitgeber als auch der Berufsbilder im Gesundheitswesen im

Zeichen zunehmender Bürokratie und Regulatorik ebenso wie die Auswirkungen des

überproportional steigenden Arbeitskräftemangels auf das Gesundheitswesen

stehen. Hinzu kommen die fortschreitende Digitalisierung in den Krankenhäusern

und die damit verbundenen Konsequenzen für die Zusammenarbeit und

Arbeitsprozesse. Bezüge zum Gesundheitswesen hatte die erfahrene HR-Expertin

schon früh: Ihre beruflichen Anfänge liegen in den 1980er Jahren in der

Altenpflege. Zwischen 1989 und 1997 war die Diplom-Kauffrau in zwei

Einrichtungen in Heidelberg tätig.

"Mit Konstanze Marinoff holen wir eine erfahrene und ausgewiesene Expertin für

moderne Personal- und Unternehmensführung in den Vorstand der Sana Kliniken. In

ihrem bisherigen beruflichen Umfeld hat sie vielfältige Kenntnisse und Erfolge,

auch in der Zusammenarbeit mit mitbestimmten Gremien, sammeln können. Eine gute

und faire Sozialpartnerschaft wird ihr dabei besonders wichtig sein. Mit einem

zukunftsweisenden Personalmanagement werden wir die Ausrichtung der Sana

Kliniken zu einem führenden integrierten Gesundheitsdienstleister weiter

forcieren können", freut sich der Aufsichtsratsvorsitzende Ulrich Leitermann

über ihre Berufung.

"Mit Konstanze Marinoff komplettieren wir unser Vorstandsteam mit

unterschiedlichen Expertisen", erklärt Vorstandsvorsitzender Thomas Lemke. "Ich

freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr, auf neue Impulse im HR-Management

und auf eine Kollegin mit beruflichen Wurzeln im Gesundheitswesen. Damit

unterstreichen wir unsere Ambitionen, eine Vorreiterrolle auch in HR

einzunehmen." Der fünfköpfige Vorstand setzt sich künftig neben Thomas Lemke

und Konstanze Marinoff aus Stefanie Kemp, die als Chief Transformation Officer

im September startete, Dr. Jens Schick, verantwortlich für ambulante und

stationäre Versorgungsstrukturen und das B2B-Geschäft (Einkauf & Logistik,

technischer Klinikservice), sowie Irmgard Wübbeling (CFO) zusammen.

Konstanze Marinoff: „Ich freue mich, nach vielen Jahren in der

Automobilwirtschaft zu meinen beruflichen Wurzeln zurückkehren zu können. Mein

Ziel ist es, die Sana Kliniken AG als Arbeitgeber gemeinsam noch attraktiver zu

gestalten, um so die besten Talente aus der Gesundheitsbranche für uns gewinnen

und halten zu können. Dabei stehe ich für ein starkes Wertesystem und eine

offene, zukunftsgerichtete Unternehmenskultur."

Über Sana Kliniken AG

Sana Kliniken AG ist der führende integrierte Gesundheitsdienstleister im

deutschsprachigen Raum mit über 120 Einrichtungen (darunter mehr als 50

Krankenhäusern und MVZ), zwei Mio. behandelter Patienten und einem Umsatz von

drei Mrd. Euro im Jahr 2021. 25 private Krankenversicherungen sind Eigentümer

der Gruppe. Gemeinsam stehen Eigentümer und Sana Kliniken für eine umfassende

Gesundheitsversorgung. Sana Kliniken erbringt von der Prävention, über die

ambulante und stationäre Versorgung sowie Nachsorge, Reha und Hilfsmitteln bis

zu B2B-Services in Einkauf, Logistik und im Med-Tech-Bereich integrierte

Gesundheitsleistungen für Patienten und Unternehmen.

Quelle: Medienmitteilung, 25.10.2022