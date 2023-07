Aufsichtsrat des Klinikums Chemnitz bestellt Interimsleitung (Pressemitteilung).

Kontinuität und Stabilität - Aufsichtsrat des Klinikum Chemnitz bestellt ehemaligen Geschäftsführer Dirk Balster bis Mitte kommenden Jahres als Interimsspitze. Der Aufsichtsrat des Klinikums Chemnitz hat in einer außerordentlichen Sitzung heute das weitere Vorgehen nach dem unerwarteten Tod des

Geschäftsführers Dr. Thomas Jendges besprochen. Nach intensiver Diskussion hat das Gremium in dieser ungewöhnlichen Situation

einstimmig beschlossen, den ehemaligen langjährigen Geschäftsführer des

Klinikums, Dirk Balster, zu bitten, erneut die Geschäftsführung bis Mitte

kommenden Jahres zu übernehmen.

„Gerade in diesen herausfordernden Zeiten der Corona-Pandemie benötige das

Klinikum eine erfahrene Führungspersönlichkeit an der Spitze“, so der

Aufsichtsratsvorsitzende und Oberbürgermeister Sven Schulze. Er bedankte sich

für die Bereitschaft von Dirk Balster, Klinikum und Stadt dabei zu

unterstützen.

Für die langfristige Besetzung des Postens hat der Aufsichtsrat eine

Personalfindungskommission mit Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern

gebildet, die schnellstmöglich dieses Verfahren in Gang bringen soll.

Die aktuelle Handlungsfähigkeit des Klinikums sieht das Gremium als vollständig

gegeben an, da das erweiterte Führungsteam mit den Prokuristen, der

Pflegedirektion und dem Ärztlichen Direktor Prof. Dr. med. habil. Ralf

Steinmeier sehr gut aufgestellt ist.

Quelle: Pressemitteilung, 03.11.2021