Aufsichtsrat des Klinikums Chemnitz bestellt neuen Medizinischen Geschäftsführer (Medienaussendung).

Der Aufsichtsrat der Klinikum Chemnitz gGmbH hat einstimmig beschlossen, dass nach dem Ausscheiden von Dirk Balster als alleiniger Geschäftsführer das Klinikum ab 01. Juni 2022 von einer Medizinischen und einer Kaufmännischen Geschäftsführung geleitet werden soll. Als Medizinischen Geschäftsführer bestellte der Aufsichtsrat in seiner Sitzung

am 14. Januar 2022 einstimmig Prof. Dr. med. Ralf Steinmeier mit Wirkung ab 01.

Juni 2022. Die Besetzung der Position der Kaufmännischen Geschäftsführung ist

im 2. Quartal 2022 gleichfalls mit Wirkung ab 01. Juni 2022 vorgesehen.

Mit seiner Entscheidung zur direkten Einbindung der Medizinischen Leitung in

die Geschäftsführung des Hauses stärkt der Aufsichtsrat die medizinische

Führung im Klinikum.

Prof. Steinmeier leitet seit 2004 als Chefarzt die Neurochirurgische Klinik im

Klinikum Chemnitz. Seit 2019 war Prof. Steinmeier stellvertretender Ärztlicher

Direktor und ab November 2021 kommissarischer Ärztlicher Direktor.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Sven Schulze sagte: „Wir sind sehr froh mit Prof.

Steinmeier einen sehr erfahrenen und hochkarätigen Mediziner für diese Aufgabe

zu gewinnen, der mit den Strukturen des Unternehmens bestens vertraut und

überregional mit Akteuren in der Medizin sehr gut vernetzt ist. Im Namen des

Aufsichtsrats wünsche ich ihm viel Erfolg “

Zahlreiche Entwicklungsprojekte am Klinikum Chemnitz stellen Prof. Steinmeier

in den nächsten Jahren vor herausfordernde Aufgaben. Gemeinsam mit der

Kaufmännischen Geschäftsführung stehen sowohl die Weiterentwicklung der

Standortstrategie und die Verschlankung der medizinischen Kernprozesse als auch

die Schärfung des medizinischen Portfolios auf der Agenda des

Maximalversorgers. Hier gilt es in Zeiten erschwerter Rahmenbedingungen die

medizinische Versorgung der gesamten Region auf höchstem Niveau zu sichern und

weiter zu entwickeln. Der Ausbau des medizinischen Modellstudiengangs MEDiC ist

hierbei von höchster strategischer Bedeutung für das Klinikum und die Stadt

Chemnitz. Den ärztlichen und pflegerischen Nachwuchs zu finden,

weiterzuentwickeln und eine langfristige Bindung aufzubauen, ist wesentliche

Aufgabe der kommenden Jahre.

Zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Chefarzt der Neurochirurgischen Klinik mit

den Schwerpunkten neurovaskuläre Neurochirurgie und bildgestütztes Operieren

hat Prof. Steinmeier nach der Habilitation an der Universität Erlangen 1995

zahlreiche wissenschaftliche Projekte geleitet und entsprechende Publikationen

vorzuweisen, eine apl-Professur seit 2002 an der Technischen Universität

Dresden und außerdem zahlreiche Zusatzqualifikationen im medizinischen

Bereich.

Das Klinikum Chemnitz ist seit Jahren von einem beständigen Wachstum

gekennzeichnet. Der Maximalversorger ist heute das größte kommunale Krankenhaus

in Ostdeutschland mit etwa 7.000 Mitarbeitern sowie 27 Kliniken und

Instituten.

Quelle: Medienaussendung, 14.01.2022