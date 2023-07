Aufsichtsrat und Verbandsversammlung der Klinikum Bayreuth GmbH tagten

An der Spitze der Klinikum Bayreuth GmbH soll in Zukunft ein alleiniger Geschäftsführer stehen (Mediennachricht).

Klinikum Bayreuth: So geht es in der Geschäftsführung weiter. Dies haben die Mitglieder des Aufsichtsrats und der Zweckverbandsversammlung des Krankenhauses der maximalen Versorgungsstufe in ihrer heutigen Sitzung (10. Februar 2023) beschlossen. Gesucht wird eine Krankenhausmanagerin/ein

Krankenhausmanager, die/der idealerweise medizinische Kenntnisse mitbringt.

Die Stellenausschreibung erfolgt in den nächsten Tagen, die Bewerbungsfrist

soll bis in den April hinein andauern. Nach einer Sichtung, so sieht es der

Zeitplan vor, soll die Auswahl der neuen Geschäftsführerin/des neuen

Geschäftsführers im Mai stattfinden.

Nach vier Jahren in unterschiedlichen Aufgaben an der Unternehmensspitze

verlässt der bisherige Kaufmännische Geschäftsführer, Alexander Mohr, die

Klinikum Bayreuth GmbH zum 31. März 2023 auf eigenen Wunsch. Neben dem

Medizinischen Geschäftsführer, Prof. Dr. Hans-Rudolf Raab, soll bis zum

Eintritt der neuen Einzel-Geschäftsführerin/des neuen Einzel-Geschäftsführers

eine Interimslösung greifen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats,

Oberbürgermeister Thomas Ebersberger, und der Vorsitzende des

Krankenhauszweckverbandes, Landrat Florian Wiedemann, sind von den Gremien

beauftragt, mit Dietmar Pawlik Gespräche über eine interimistische Besetzung

der kaufmännischen Geschäftsführung zu führen und einen Vertrag auszuarbeiten.

Dietmar Pawlik war bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im September 2022

als Kaufmännischer Geschäftsführer an der München Klinik tätig. Mehr als sieben

Jahre lang gehörte er der Führungsspitze der München Klinik an.

Der Aufsichtsrat der Klinikum Bayreuth GmbH hat darüber hinaus sein Mitglied

Siegfried Hasenbein mit der Koordination des weiteren Personalprozesses

betraut. Hasenbein ist ehemaliger Geschäftsführer der Bayerischen

Krankenhausgesellschaft und bringt Erfahrung bei der Besetzung von

Spitzenposten in großen Krankenhäusern mit.

Quelle: Mediennachricht, 11.02.2023