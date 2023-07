Aufsichtsrat von Diakoneo beruft neue Vorständin (Pressemitteilung).

Verena Bikas wird neue Vorständin Bildung bei Diakoneo. Die 35-Jährige Referentin für generalistische Pflegeausbildung im Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege ist vom Aufsichtsrat nach einem umfangreichen Auswahlverfahren berufen worden. Sie wird ihr Amt beim größten evangelischen

Träger für Schulen und Kindertagesstätten in Bayern voraussichtlich am 1. Januar 2022 antreten.

„Diakoneo ist etwas Besonderes“, sagt Bikas. Mit dem breiten Bildungsangebot

von der frühkindlichen Erziehung über allgemeinbildende Schulen bis hin zu

beruflichen Schulen und Hochschulangeboten bietet das diakonische Unternehmen

eine außergewöhnlich breite Infrastruktur für moderne Bildung. „Diese Bereiche

über Fachgrenzen hinweg zu vernetzen, Synergien zu bilden und mit innovativen

Konzepten zu einer immer moderneren Bildungslandschaft zu entwickeln, ist eine

spannende Aufgabe“, freut sich die gebürtige Ambergerin über die Berufung.

In einem mehrstufigen Verfahren mit 56 Bewerberinnen und Bewerbern ist Bikas

ausgewählt worden. „Sie hat den Aufsichtsrat durch ihre kompetente und

engagierte Persönlichkeit beeindruckt“, begründet Dr. Mathias Hartmann,

Vorstandsvorsitzender von Diakoneo, die Entscheidung für die gelernte

Gesundheits- und Krankenpflegerin. Sowohl in der Pädagogik als auch im

Management könne die neue Vorständin einen reichen Erfahrungsschatz vorweisen.

Bikas hat tatsächlich zunächst Informatik studiert. „Digitalisierung ist daher

in meinen Augen auch eine große Chance für die Kompetenz- und

Persönlichkeitsentwicklung in der Bildung.“ Sie habe sich dann bewusst für die

Pflege entschieden und nach ihrer klassischen Ausbildung die Kombination von

Theorie und Praxis zu schätzen gelernt. Nach dem folgerichtigen Studium der

Gesundheits- und Pflegepädagogik arbeitete Bikas als Lehrerin an Pflegeschulen,

danach als Schulleitung und hat deshalb Schulmanagement studiert. „Ich wollte

Bildungsprozesse gestalten und Führung übernehmen“, sagt die Mutter von zwei

Kindern. Als Referentin in der Staatsregierung hat Bikas bundespolitische Luft

geschnuppert. Sie vertritt unter anderem die Gesundheitsministerkonferenz in

der Fachkommission, die bundesweit Rahmenpläne für die Pflegeausbildung

erarbeitet. „Es ist ein absoluter Mehrwert, zu wissen, wie Verwaltung und

Politik funktionieren“, sagt Bikas. Dass sie dabei auch einen Überblick über

die bayerische Bildungslandschaft nicht nur im Pflegebereich gewonnen hat, ist

ein weiterer Vorteil.

Nun wird sie intensiven Einblick in die Arbeit des größten evangelischen

Trägers von Schulen und Kindertagesstätten in Bayern bekommen. 60 Einrichtungen

mit rund 1.300 Mitarbeitenden sind im Diakoneo Geschäftsfeld Bildung

zusammengefasst. Über 4.000 Schülerinnen und Schüler lernen hier in

allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, 2.000 Kinder können in den

Kindertagesstätten von Diakoneo Ihre Potentiale entfalten.

Quelle: Pressemitteilung, 24.11.2021