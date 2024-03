Bayerischer Ministerpräsident kündigt Millionenförderung für das Klinikum Nürnberg an

Freistaat Bayern fördert die Mediziner-Ausbildung und die Forschungsaktivitäten am Klinikum Nürnberg (Pressenachricht).

Das Klinikum Nürnberg ist nicht nur eines der größten kommunalen Krankenhäuser Deutschlands mit Spitzenmedizin. Zu seiner DNA gehören auch Ausbildung, Forschung und Lehre. Genau diesen Bereich will die Bayerische Staatsregierung stärker fördern. Ministerpräsident Dr. Markus Söder kündigte bei einer

Pressekonferenz an, dass der Freistaat die Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern sowie die Forschungsaktivitäten am Klinikum Nürnberg in diesem Jahr

mit einer Million Euro und ab 2023 jährlich mit 1,5 Millionen Euro unterstützen

wird. „Die Ausbildung von Medizinern ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die

wir haben. Deshalb unterstützen wir diese Bestrebungen des Klinikums Nürnberg

sehr gerne“, so Dr. Söder. Prof. Dr. Achim Jockwig, Vorstandsvorsitzender des

Klinikums Nürnberg, freut sich sehr über diese Ankündigung: „Es ist schön, dass

die Anerkennung unserer Arbeit nun in eine finanzielle Unterstützung überführt

wird. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich.“

Ministerpräsident Dr. Söder würdigte das Klinikum Nürnberg nicht nur als eines

der größten Krankenhäuser in Deutschland. „Es ist auch eines der Krankenhäuser,

die sich modern und zukunftsfähig aufstellen“, sagte Dr. Söder am heutigen

Donnerstag in Nürnberg. „Wir wollen die Ausbildung der Studierenden stärken“,

kündigte der Ministerpräsident an. Das bedeutet konkret: Der Freistaat

unterstützt das Klinikum Nürnberg bei der Ausbildung der Medizinerinnen und

Mediziner in diesem Jahr mit einer Million Euro, ab 2023 fördert der Freistaat

das Klinikum Nürnberg in diesem Bereich mit jährlich 1,5 Millionen Euro. „Das

ist nicht nur für Nürnberg eine sehr gute Nachricht, das gesamte Medical Valley

wird dadurch gestärkt“, sagte Dr. Söder.

PK_Söder_Presse_1

Ministerpräsident Dr. Markus Söder kündigte bei einer Pressekonferenz im

Klinikum Nürnberg eine großzügige Förderung durch den Freistaat an. Prof. Dr.

Achim Jockwig, Vorstandsvorsitzender des Klinikums Nürnberg (rechts), und Dr.

Stephan Kolb, Leiter des Bereichs Bildung und Wissenschaft am Klinikum

Nürnberg, bedankten sich dafür.

Unterstützung für den Gesundheitscampus Nürnberg

Der Ministerpräsident kündigte außerdem an, die Pläne des Klinikums Nürnberg

für einen Gesundheitscampus Nürnberg zu unterstützen. Der Gesundheitscampus –

das ist eine gemeinsame Idee von Klinikum Nürnberg und Technischer Hochschule

Nürnberg. Beide Einrichtungen kooperieren mit dem Nürnberger Campus der

Paracelsus Medizinischen Privatuniversität schon jetzt bei der Ausbildung des

Medizinernachwuchses. Zuletzt hat das Klinikum Nürnberg zusammen mit der TH

Nürnberg im Frühjahr 2021 die Nürnberg School of Health mit den neuen

Studiengängen Hebammenwissenschaften und Digitales Gesundheitsmanagement auf

den Weg gebracht. Diese Zusammenarbeit soll weiter ausgebaut und an einem

gemeinsamen Ort verankert werden: „Das Klinikum Nürnberg, die Paracelsus

Universität und die Technische Hochschule verfolgen die Vision eines

Gesundheitscampus, der ein Magnet zur Nachwuchssicherung in der Medizin, in der

Pflege und anderen Gesundheitsberufen sowie eine Keimzelle für gemeinsame

Forschung sein soll“, erläuterte Dr. Stephan Kolb, Bereichsleiter Bildung und

Wissenschaft am Klinikum Nürnberg. „Dass uns der Freistaat dabei unterstützen

will, ist eine ganz tolle Nachricht für alle, die daran arbeiten, dass diese

Vision Realität wird. Vielen Dank dafür!“, sagte Dr. Kolb in Richtung des

Ministerpräsidenten.

Der Ministerpräsident würdigte dieses zukunftsweisende Engagement des Klinikums

Nürnberg ausdrücklich. Dr. Söder: „Es ist ungewöhnlich, dass ein kommunales

Klinikum nicht nur seinen klassischen Auftrag erfüllt. Der wäre, dafür zu

sorgen, dass die Patientinnen und Patienten hier in Region gut versorgt werden.

Doch das Klinikum Nürnberg denkt über die Zeit hinaus, bildet aus, bringt sich

in Forschung ein. Das ist beachtlich.“

„Ein wichtiger Meilenstein“

„Wir stehen voll zu unserem Versorgungsauftrag, aber wir sind mehr, wir leben

auch Universitätsmedizin. Wir sind Bayerns größtes Krankenhaus, unsere hohen

Patientenzahlen sind ein Schatz, den wir nutzbar machen wollen für die

Forschung“, ergänzte der Vorstandsvorsitzende, Prof. Dr. Jockwig. „Unser Ansatz

ist, dass die Forschung unseren Patientinnen und Patienten unmittelbar

zugutekommt. Dafür sind wir eine hervorragende Plattform, dieses Potenzial

haben wir schon immer genutzt. Die heute zugesagte Unterstützung des Freistaats

ist ein wichtiger Meilenstein, das auch weiter voranzutreiben. Wir können

Forschungsdatenbanken weiter ausbauen, zudem denken wir an den Aufbau einer

Biodatenbank gerade im Bereich der Onkologie“, so Prof. Jockwig weiter.

Mit Blick auf die Forschung sei zum Beispiel auch ein Aufbau gemeinsamer

Aktivitäten zwischen Klinikum Nürnberg, Paracelsus Universität, TH Nürnberg und

der neuen Technischen Universität Nürnberg und gegebenenfalls anderer

universitärer Partner attraktiv – zum Beispiel in der Krebsforschung.

Das Klinikum Nürnberg, das in diesem Jahr 125 Jahre alt wird, ist nicht nur ein

Krankenhaus der Maximalversorgung, es ist auch ein innovativer Bildungsträger

und ein großer Ausbilder im medizinischen Bereich. Ein ganz entscheidender

Meilenstein auf diesem Weg war 2014 die Gründung der Medical School des

Nürnberger Ablegers der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg.

Seitdem ist das Klinikum Nürnberg Uni-Campus mit nunmehr 250 Studierenden der

Humanmedizin. Ein Modell mit Erfolg: Über ein Drittel der Absolventen bleibt

dem Klinikum Nürnberg nach dem Abschluss treu, zwei Drittel verbleiben im

Freistaat.

„Wir tragen auch weiterhin gern dazu bei, den ärztlichen Nachwuchs im Freistaat

zu sichern - wir stehen zu unserem kommunalen Versorgungsauftrag und leben

darüber hinaus Universitätsmedizin mit Forschung und Lehre“, schloss Prof.

Jockwig.

Die Förderungen des Freistaats ermöglichen dem Klinikum Nürnberg wichtige

Investitionen, zum Beispiel den Aufbau eines Simulationszentrums, in dem sehr

realitätsnah für schwierige klinische Situationen gelernt und trainiert wird,

wie sie zum Beispiel in der Notaufnahme vorkommen. Solche Simulationszentren

sind nicht nur für Studierende wichtig. Dort können auch später noch Ärztinnen

und Ärzte sowie Pflegende trainieren.

Quelle: Pressenachricht, 19.05.2022