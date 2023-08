Benedictus Krankenhauses Feldafing mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Tobias Weber, Geschäftsführer des Chirurgischen Klinikums München Süd, hat zum 1. März 2020 zusätzlich die Leitung des Benedictus Krankenhauses Feldafing übernommen. Der 38-Jährige folgt als Geschäftsführer auf Dr. Simon Machnik. Weber verfügt über langjährige Erfahrung im Klinikmanagement. Vor seinem

Wechsel an das Chirurgische Klinikum München Süd im September 2016 war er

bereits kaufmännischer Leiter des Benedictus Krankenhauses in Feldafing. Bevor

er 2011 zur Artemed-Klinikgruppe wechselte, arbeitete er bei Steria Mummert

Consulting als Berater im Gesundheitswesen und Public Sector. An der

Universität Augsburg und Universität Örebro in Schweden studierte der gebürtige

Landsberger Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Gesundheitswesen. Die

Leitung der beiden Häuser, ein chirurgischer Schwerpunktversorger und eine

Reha-Klinik sieht Tobias Weber als Herausforderung und zugleich als große

Chance: „Mein Ziel ist es, in beiden Häusern die Expertise und Qualität weiter

auszubauen. Ich freue mich gemeinsam mit einem Team aus erfahrenen und

engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die beiden Standorte in eine

erfolgreiche Zukunft zu führen.“ Mit dem neu eröffneten Klinikneubau gehört das

Benedictus Krankenhauses in Feldafing zu Deutschlands topmodernsten

Reha-Kliniken. Als Spezialist für die Weiterbehandlung in Akut- und

Kontakt

Stephanie v. Oetinger Referentin für Unternehmens-kommunikation Artemed SE

Chirurgisches Klinikum München Süd Am Isarkanal 30 81379 München

T +49 (0)89 72440-391 stephanie.vonoetinger@artemed.de www.artemed.de/ckms

Seite 2 von 3

Rehabilitationsmedizin bereitet das Klinikum die Patienten in den

Fachabteilungen Neurologie, Geriatrie und Orthopädie individuell auf ihren

Alltag nach einem stationären Aufenthalt vor. Seit dem Umzug des Hauses in den

Neubau beheimatet das Benedictus Krankenhaus Feldafing zusätzlich eine

stationäre Schmerzmedizin und die Tagesklinik des Schmerzzentrums Starnberger

See.

Tobias Weber, Geschäftsführer des Chirurgischen Klinikums München Süd und des

Benedictus Krankenhauses Feldafing (Foto: Carolin Jacklin)

Über das Chirurgische Klinikum München Süd

Das Leistungsspektrum des Chirurgischen Klinikums München Süd um-fasst alle

wichtigen chirurgischen Disziplinen von der Allgemein- und Viszeralchirurgie

über die Unfallchirurgie, Sportorthopädie, Fuß- und Sprunggelenkschirurgie,

Endoprothetik und Wirbelsäulenchirurgie bis hin zur Herz- und Gefäßchirurgie.

Die Klinik ist zertifiziertes Traumazentrum, einsatzstärkster Notarztstandort

der Berufsfeuerwehr Münchens und seit 2006 Akademisches Lehrkrankenhaus der

Ludwig-Maximilians-Universität

Seite 3 von 3

München. Darüber hinaus verfügt das Klinikum über eine diagnostische und

interventionelle Radiologie sowie eine große, 24-h besetzte Notauf-nahme und

einen eigenen Hubschrauberlandeplatz.

www.artemed.de/ckms

Über die Artemed

Die Artemed Gruppe mit Sitz im oberbayerischen Tutzing ist ein mittel-ständisch

geprägtes Gesundheitsunternehmen, dem vierzehn Kranken-häuser in ganz

Deutschland angehören. Weiter betreibt die Artemed fünf Seniorenzentren und

unterstützt im Rahmen einer eigenen Stiftung medi-zinische Projekte weltweit.

Die Artemed Kliniken zeichnen sich durch höchste klinische Kompetenz sowohl in

den Fachbereichen der Grund- und Regelversorgung, in der Not- und

Dringlichkeitsversorgung sowie hochspezialisierten medizinischen Bereichen aus.

www.artemed.de

Quelle: Pressemitteilung, 04.03.2020