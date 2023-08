BG Klinik Bad Reichenhall mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Hans Böhm ist seit 1. Januar 2019 neuer Geschäftsführer der BG Klinik für Berufskrankheiten Bad Reichenhall. Der 56-jährige Diplom-Theologe leitet in gleicher Funktion bereits seit 2017 die BG Klinik für Berufskrankheiten in Falkenstein/Vogtland. Zuvor war er

kaufmännischer Direktor eines Rehazentrums der Deutschen Rentenversicherung und

Verwaltungsleiter zweier ambulanter Rehazentren sowie einer stationären

Rehabilitationsklinik für Kinder und Jugendliche.

„Die BG Klinik in Bad Reichenhall ist seit mehr als 50 Jahren spezialisiert auf

die Diagnostik, Therapie und Begutachtung von Berufskrankheiten. Sie beteiligt

sich intensiv an der Weiterentwicklung des präventiven und rehabilitativen

Leistungsangebotes für die Versicherten der gesetzlichen Unfallversicherung“,

so Hans Böhm. „Dieses hohe Innovationspotenzial gilt es weiter zu stärken und

dabei die Abstimmung der Angebote der beiden BG Kliniken für Berufskrankheiten

in Bad Reichenhall und Falkenstein in den Fokus zu nehmen.“

Die BG Klinik für Berufskrankheiten Bad Reichenhall ist ein Kompetenzzentrum

für die leitliniengerechte Diagnostik und Therapie berufsbedingter Erkrankungen

der Atmungsorgane, beruflich bedingter Hauterkrankungen und posttraumatischer

Belastungsstörungen im Auftrag der Träger der Gesetzlichen Unfallversicherung

und gehört zur Unternehmensgruppe der BG Kliniken. Die Klinik verfügt derzeit

über 174 stationäre Betten und 54 Betten für Begleitpersonen.

Quelle: Pressemitteilung, 04.01.2019