BG Klinikum Hamburg, UKE und Bundeswehrkrankenhaus bauen Kooperation aus (Pressemitteilung).

Das BG Klinikum Hamburg (BGKH), das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und das Bundeswehrkrankenhaus Hamburg (BwKrhs Hamburg) haben sich entschlossen, zukünftig noch enger zusammenzuarbeiten. Mit Unterzeichnung eines gemeinsamen Letter of Intent (LoI) sollen die Partnerschaft weiter ausgebaut und individuelle Stärken noch besser genutzt werden.

Schwerpunkte der Zusammenarbeit

Für die konkrete Zusammenarbeit haben BGKH, UKE und das Bundeswehrkrankenhaus

erste Handlungsfelder definiert. Vor allem in der Forschung und Lehre sowie

Aus-, Fort- und Weiterbildung von Personal ergeben sich vielfältige

Möglichkeiten. Auf Seiten des BGKH sollen u.a. Forschungsprojekte zur

Behandlung von Patienten der gesetzlichen Unfallversicherung vorangetrieben

werden. Rotations- und Hospitationsmöglichkeiten fördern außerdem den

Wissenstransfer zwischen den Partnerkliniken und bieten den Beschäftigten noch

umfassendere Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs. Um langfristige, nachhaltige

Kooperationen etablieren zu können, die die eigenen Leistungen sowie das

Leistungsspektrum der Partnerkliniken sinnvoll ergänzen, werden konkrete

Schwerpunktbereiche gemeinsam durch BGKH, UKE und Bundeswehrkrankenhaus

definiert und geprüft.

Bestehende Kooperationen

Die BG Kliniken und die Bundeswehr haben bereits 2019 eine stärkere Kooperation

vereinbart, die sich auch auf Wissenstransfer und gemeinsame Forschungsvorhaben

erstreckt. Vor allem gemeinsame Lösungen für aktuelle Fragen der Notfallmedizin

sowie neue Behandlungsmethoden in der Rehabilitation stehen seitdem im

Vordergrund der Partnerschaft. In Hamburg hat sich eine Zusammenarbeit im

Bereich Forschung sowie bei der Aus- und Weiterbildung auf Standortebene

bereits seit Jahren bewährt.

Darüber hinaus kooperiert das BG Klinikum Hamburg seit 2019 in der Allgemein-

und Viszeralchirurgie mit dem UKE und treibt diese Kooperation durch die

Berufung des neuen Ärztlichen Direktors Prof. Karl-Heinz Frosch, der zugleich

Direktor der Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am UKE

ist, weiter voran. Auch das UKE arbeitet seinerseits bereits mit dem

Bundeswehrkrankenhaus zusammen, beispielweise bei der Personalentwicklung.

Darüber hinaus kooperieren beide Häuser in der Onkologie, Herzmedizin,

Anästhesiologie und Labormedizin.

Hintergrund

In Hinblick auf die Zukunftssicherung einer vollumfänglichen medizinischen

Patientenversorgung auf höchstem Niveau stellen enge Partnerschaften

medizinischer Institutionen ein zukunftsweisendes Modell für das

Gesundheitswesen dar. Die Zusammenarbeit von BGKH, UKE und BwKrhs ergibt sich

aus einer Reihe von Gemeinsamkeiten, denn alle Partner zeichnet eine

nachhaltige, nicht gewinnorientierte Auftragserfüllung aus. Die jeweiligen

Träger der Kliniken unterstützen zudem das Primärziel einer bestmöglichen

medizinischen Versorgung der ihnen anvertrauten Patientengruppen. Jede der

Partnerkliniken zeichnet sich weiterhin durch eine hohe Expertise in

spezifischen medizinischen Kernbereichen aus. Ihre strategische Kooperation

ermöglicht daher, durch eine engere Verzahnung das jeweilige Leistungsspektrum

an den Standorten wechselseitig zu ergänzen und so den Patienten in Hamburg und

weit darüber hinaus eine noch umfangreichere medizinische Versorgung zu

bieten.

Quelle: Pressemitteilung, 08.10.2020