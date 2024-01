Capio Franz von Prümmer Klinik mit neuem Verwaltungsdirektor (Pressemitteilung).

Herr Dr. Axel Busch hat am 1. April die Nachfolge von Frau Hein als neuer Verwaltungsdirektor an der Capio Franz von Prümmer Klinik angetreten. Frau Hein wird das Unternehmen nach eigenem Wunsch zum 31.05.2020 verlassen. Herr Dr. Busch ist Diplom-Kaufmann mit langjährigen Erfahrungen in leitenden Funktionen in der Gesundheitswirtschaft, in Krankenhäusern und anderen

medizinischen Einrichtungen. Bis Ende September 2019 war er mehrere Jahre für verschiedene Tochter- und

Enkelgesellschaften eines Krankenhauses der Schwerpunktversorgung tätig. Hierzu

zählen eine Reha-Klinik in Sankt Peter-Ording, eine Fachklinik für

dermatologische Berufserkrankungen mit Standorten in Hamburg und Osnabrück, ein

MVZ im Zentrum Hamburgs sowie bis Jahresmitte ein ambulantes OP-Zentrum in

Hamburg-Eppendorf. Davor hat er als Verwaltungsdirektor mehrere Jahre zusammen

mit der Geschäftsführung und der Klinikleitung die operative und strategische

Steuerung des Krankenhauses übernommen.

Quelle: Pressemitteilung, 14.04.2020