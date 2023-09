Charité besetzt neue Vorstandsposition (Pressemitteilung).

Carla Eysel hat zum 1. November die neu geschaffene Position des Vorstands Personal und Pflege an der Charité übernommen. Die Juristin war zuletzt CEO von Alba Europe und verantwortete insbesondere die Bereiche Business Development und Organisation. Prof. Dr. Heyo K. Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Charité, heißt Carla Eysel

willkommen: „Das Vorstandsteam begrüßt Carla Eysel ganz herzlich an der Charité

und wünscht ihr einen guten Start in ihrer neuen Position. Wir freuen uns

außerordentlich auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit und gemeinsame

Weiterentwicklung der Universitätsmedizin.“ Die gebürtige Reutlingerin

verstärkt den Vorstand als fünftes Mitglied und vertritt insbesondere die

Themen Gewinnung und Sicherung von Fachkräften. Prof. Kroemer fügt hinzu:

„Carla Eysel wird in enger Zusammenarbeit mit Pflegedirektorin Judith Heepe die

entscheidenden Impulse liefern, die Charité als attraktiven und innovativen Ort

für den Pflegeberuf weiter zu profilieren.“ Mit mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern stellt die Pflege die größte Berufsgruppe der

Universitätsmedizin.

Carla Eysel, Vorstand Personal und Pflege, freut sich auf ihre neuen Aufgaben:

„Die Charité hat einen hervorragenden Ruf, der getragen wird durch die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Medizin, Pflege, Forschung und Lehre. Um

diese Position der Charité weiter auszubauen, braucht es zielgruppenorientierte

Maßnahmen.“ Sie ergänzt: „Ich freue mich auf die Herausforderung, meine

Erfahrungen und kreativen Ansätze in die strategische Weiterentwicklung der

Universitätsmedizin einzubringen und als Teil des Vorstandsteams insbesondere

die Arbeitgebermarke und die Personalgewinnung berufsgruppenübergreifend

mitzugestalten.“

Die neu eingerichtete Vorstandsposition für Personal und Pflege basiert auf dem

im Oktober 2019 novellierten Berliner Universitätsmedizingesetz, das neue

Strukturen und Amtsbezeichnungen für Vorstands- und Leitungspositionen an der

Charité geschaffen hat.



Kurzvita

Die am 24.01.1972 in Reutlingen geborene Carla Eysel hat in Regensburg und

Tübingen Rechtswissenschaften sowie International Management an der University

of East London studiert. Die Juristin ist auf Arbeitsrecht und Arbeitspolitik

spezialisiert. Vor ihrer Leitungsposition bei Alba war sie für den

Personalbereich beim TÜV Rheinland zuständig.

Quelle: Pressemitteilung, 02.11.2020