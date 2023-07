Christophorus Kliniken Coesfeld erhalten mit rund 870 Tsd. Euro vom Land NRW (MAGS NRW).

Förderung ermöglicht spezielle Kernspintomographie für Kinder. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat im Rahmen des Investitionsprogramms Krankenhaus-Einzelförderung am Donnerstag, 18. November 2021, in den Räumlichkeiten der Bezirksregierung Münster einen Förderbescheid über rund 870.000 Euro an

die Christophorus Kliniken Coesfeld übergeben. Die Förderung erhalten die Kliniken für eine Kernspintomographie speziell für Kinder

(neonatale/pädiatrische Magnetresonanztomographie MRT) auf einer Station der

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Coesfeld.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erklärt: „Ich freue mich sehr, dass wir

mit der Förderung dazu beitragen können, dass den Kindern auf der Station der

Kinder- und Jugendklinik eine noch bessere Versorgung ermöglicht wird. Die neue

Kernspintomographie schafft eine strahlungsfreie Untersuchungsmöglichkeit auch

und besonders bei Neu- und Frühgeborenen und kleinen Kindern.“

Dr. Mark Lönnies, Geschäftsführer der Christophorus Kliniken: „Wir sind sehr

dankbar, dass wir dank der Förderung als eine der ersten Kinderkliniken

Deutschlands eine neonatale/pädiatrische Magnetresonanztomographie aufstellen

können. Angeborene oder perinatal erworbene Erkrankungen erfordern eine

schnelle, umfangreiche und sichere Diagnostik. Mit dem Gerät können die

Untersuchungen jederzeit auf der Station durchgeführt oder abgebrochen werden,

selbst bei beatmeten und intensivmedizinisch versorgten Neugeborenen. Bislang

war dies nur mit enormem Aufwand und Risiko durchführbar und wurde daher selten

umgesetzt. Das bedeutet einen echten Quantensprung in der Diagnostik!“

Hintergrund:

Mit dem Investitionsprogramm Krankenhaus-Einzelförderung der Landesregierung

wird die Gesundheitsversorgung in Nordrhein-Westfalen weiter verbessert. Ziel

ist es, auch zukünftig eine qualitativ hochwertige und patientengerechte

Versorgung für die Menschen sicherzustellen. Für das Jahr 2021 wurden die

Förderschwerpunkte „Stärkung der geburtshilflichen Versorgung“ und „Stärkung

der Versorgung von Kindern- und Jugendlichen“ festgelegt.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat für das Jahr 2021 ursprünglich Mittel in Höhe

von 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Vor dem Hintergrund der Vielzahl

an Anträgen ist diese Summe inzwischen um weitere knapp sechs Millionen Euro

erhöht worden, so dass insgesamt knapp 106 Millionen Euro für 24 Maßnahmen in

22 Krankenhäusern vergeben werden.

Quelle: MAGS NRW, 18.11.2021