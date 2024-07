Clemensschwestern unter neuer Leitung (Pressemitteilung).

Zur neuen Generaloberin der Barmherzigen Schwestern (Clemensschwestern) von Münster wurde kürzlich Schwester Gisela Maria Manders (53) für sechs Jahre gewählt. Die gebürtige Niederrheinerin trat 1993 bei den Clemensschwestern ein, wurde 2009 zur Generalökonomin ernannt und 2018 zur Generalassistentin. Sie und

drei weitere Schwestern werden als neue Generalleitung die Gemeinschaft führen.

Zurzeit umfasst die Gemeinschaft 197 Schwestern in 21 Niederlassungen.

Unter dem Vorsitz von Bischof Dr. Felix Genn fand das Generalwahlkapitel im

Gertrudenstift Rheine-​Bentlage statt. Schwester Susanne Kamperdick wurde

Stellvertreterin. Weitere Mitglieder des Leitungsgremiums sind Schwester Maria

Voß und Schwester M. Angelique Keukens.

Während eines abschließenden Pontifikalamtes mit Bischof Genn am 20. Januar in

der Mutterhauskirche der Clemensschwestern wurden die ehemalige Generaloberin

Schwester Charlotte Schulze Bertelsbeck und die Generalrätin Schwester

Bernwarde Prause, die sich nicht erneut zur Wahl stellten, verabschiedet. „Die

Clemensschwestern haben an vielen Standorten im Dienst der Barmherzigkeit sehr

viel Gutes getan und tun dies bis heute, sowohl bei der Pflege der Kranken, als

auch im Gebet“, betonte Bischof Genn. Herzlich dankte der Bischof der

scheidenden Ordensleitung für ihr Engagement in den zurückliegenden 13 Jahren

und gab der neuen Leitung mit auf den Weg, insbesondere das Wohl der älteren

Mitschwestern stets im Auge zu behalten.

Quelle: Pressemitteilung, 01.02.2022