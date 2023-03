Cottbuser Oberbürgermeister zum CTK-Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt

Das Klinikum Cottbus hat einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden (Pressenachricht).

Wechsel an der Spitze des CTK-Aufsichtsrates: Das Gremium hat den Cottbuser Oberbürgermeister Tobias Schick an seine Spitze gewählt. Der Oberbürgermeister hat die Wahl angenommen: „Das Carl-Thiem-Klinikum ist nicht nur seit Jahren der größte Arbeitgeber in Cottbus, sondern steht vor einer

Entwicklung, die Cottbus, die die gesamte Region entscheidend mit verändern wird. Denn das Uniklinikum Cottbus wird neben dem Bahnwerk einer der Treiber des

Strukturwandels sein. Gemeinsam mit dem Land sind wir gerade dabei, wichtige

Weichen zu stellen. Ob das baulich oder inhaltlich ist. Insofern will ich das

CTK quasi zur „Chefsache“ erklären. Diese spannende Metamorphose zu begleiten,

liegt mir sehr am Herzen. Ich freue mich darauf, mich direkt und verantwortlich

einzubringen.“

Die ersten Glückwünsche nahm Tobias Schick von CTK-Geschäftsführer Dr. Götz

Brodermann entgegen. „Wir freuen uns sehr auf eine konstruktive,

zielorientierte Zusammenarbeit. Der Weg hin zum Uniklinikum ist Neuland für uns

alle, er ist fordernd und intensiv. Um das zu stemmen, braucht es das

verstärkte Miteinander aller Beteiligten“, so Brodermann.

Ein herzlicher Dank ging an Dr. Markus Niggemann. Der Cottbuser

Finanzbeigeordnete hatte dem CTK-Aufsichtsrat seit 2016 vorgestanden. Dr. Götz

Brodermann verwies ausdrücklich auf die jahrelange, erfolgreiche und

vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die Veränderung an der Spitze des CTK

Aufsichtsrates war aufgrund der anstehenden Aufgaben im Zusammenhang mit der

Entwicklung zum Uniklinikum im Einvernehmen erfolgt.

Quelle: Pressenachricht, 09.03.2023